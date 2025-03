Prefeitura apoia encontro internacional de Educação que reunirá 2 mil pessoas, sendo 600 do exterior

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), vai oferecer toda a estrutura disponível para o sucesso da 42ª Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que será realizada entre os dias 26 e 30 de outubro, no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na capital paraibana.

Nesta sexta-feira (14), o secretário-executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, recebeu, na Setur-JP, uma comitiva de organizadores do encontro e destacou a importância do evento, que deve atrair um público superior a dois mil participantes, 600 deles do exterior. “Estamos apostando no pós-evento, quando as pessoas detêm a retornar para curtir um pouco mais da cidade”, disse.

Participaram da reunião Miriam Fábia Alves, presidente da ANPEd; Giovana Luanardi, vice-presidente da Wera (Associação internacional que reúne as principais associações nacionais e regionais de pesquisa na área de Educação); Cláudio Nunes, diretor financeiro da ANPEd; Ana Cláudia Rodrigues, primeira-secretária da ANPEd e pró-reitora de Graduação da UFPB; e Edineide Jezine, coordenadora local do evento.

O WERA Focal Meeting é um evento anual, realizado de maneira integrada à conferência de uma associação-membro da WERA. Em 2025, a associação parceira será a ANPEd da Paraíba. De acordo com os organizadores, o evento em João Pessoa será promovido em um momento crucial para o fortalecimento da educação brasileira e mundial.

“Após anos de desafios que impactaram profundamente a educação e a ciência, este evento convida pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo a se unirem para dialogar e construir novas perspectivas, reafirmando o compromisso com uma sociedade mais justa, equitativa e plural”, destacou Giovana Luanardi.

Com o tema ‘Neoconservadorismo no mundo e a educação frente às violências sócio-político-ambientais’, a 42ª Reunião Nacional da ANPEd propõe uma reflexão profunda sobre os desafios educacionais contemporâneos, buscando integrar diferentes saberes, contribuir para a promoção da equidade e fortalecer a pesquisa como ferramenta de transformação social.