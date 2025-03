Por quatro dias, Bonito será palco da Feira Internacional de Destinos Inteligentes 2025 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A cidade de Bonito, referência mundial em ecoturismo, será sede da terceira edição da Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) em 2025. O evento acontece de 19 a 22 de março e reunirá profissionais do setor turístico, empresários, gestores públicos e estudantes para debater inovação, sustentabilidade e tecnologia no turismo.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, a FIDI é um evento muito importante para Mato Grosso do Sul. “Ter captado esse evento foi uma ação bem estratégica, pois estamos trazendo a mais importante feira que trata dos modelos de destinos inteligentes. O público pode esperar muita inovação, conhecimento, troca de experiências em todas as vertentes que o DTI (Destino Turístico Inteligente) traz, como governança, sustentabilidade, inovação, tecnologia e promoção”.

Mais do que uma feira, a FIDI se consolida como um espaço de capacitação, networking e desenvolvimento de negócios. A programação inclui palestras, painéis e exposições no Centro de Convenções de Bonito, além de visitas técnicas para que os participantes conheçam de perto as práticas sustentáveis que fazem do destino um modelo de gestão turística.

“Estamos muito felizes em poder mostrar na FIDI Bonito 2025, como um destino com tantos atrativos naturais está se tornando um destino turístico inteligente, cheio de alternativas que valem a pena conhecer, dentro de um marco de ecoturismo e sustentabilidade, destacando o potencial da América Latina, onde a maioria de seus recursos turísticos são naturais”, salienta Gonzalo La Rosa, coordenador geral da FIDI.

Programação

Nos dois primeiros dias o evento será realizado no Centro de Convenções de Bonito, onde especialistas e líderes do setor apresentarão as tendências e desafios dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) em palestras e painéis. Já nos dois dias finais, os participantes terão a oportunidade de explorar as belezas naturais da região, como rios de águas cristalinas, cachoeiras e cavernas, além de conhecer iniciativas de turismo responsável implantadas na cidade.

“Serão dias ricos e de muita troca de experiências com pessoas de todas as partes da América Latina. Então a expectativa é grande para este momento e Bonito age no centro do debate sobre o desenvolvimento de destinos mais responsáveis dessa ótica de metodologia dos DTIs. Então, para nós, o evento significa que Bonito será um ponto chave não só como um destino referência, responsável e carbono neutro, mas como um destino que também atrai inovação e tecnologia como formas de melhorar cada vez mais desenvolvimento de destinos turísticos”, pontua Wendling.

Com um público diverso, que vai de autoridades, a empreendedores do setor e estudantes, a FIDI 2025 promete fortalecer o debate sobre inovação no turismo e consolidar Bonito como um dos principais exemplos de destino inteligente na América Latina.

“O FIDI será um evento inteligente, um evento premiado no Brasil, e estamos muito orgulhosos de que ele continue crescendo, se consolidando como o principal evento de turismo inteligente da América Latina”, finaliza La Rosa.

Saiba mais no site: https://fi-di.com/novedades-fidi2025

Débora Bordin, Comunicação FundturMS

Foto: FIDI