PAT abre semana com 585 oportunidades de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai oferecer na segunda-feira (17) um total de 585 vagas de emprego em diversas áreas e atividades profissionais.

O maior número de oportunidades (255) é para operador de telemarketing, destinado ao público em geral. Outras 30 da mesma função são para pessoas com deficiência.

Entre as atividades com número significativo de vagas, estão as seguintes: auxiliar de limpeza (75), tratorista (30), ajudante de obras (15), pedreiro (10), fisioterapeuta (10), auxiliar de cozinha (10), cozinheira (10) e cuidador de idoso (10).

Atenção

O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos para empresários e trabalhadores.

As vagas são publicadas diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Antes de se dirigir ao posto para se candidatar, os interessados devem consultar a página e verificar se possuem o perfil solicitado.

Em caso positivo, é preciso comparecer com a carteira de trabalho – digital ou física – e um documento de identificação. Se possível, levar também o currículo.



