Município discute importância do teste da linguinha – Agência de Notícias

Fotos: Renan Tonet (Secom/Sorocaba) e SES

A Secretaria Municipal de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Educação em Saúde do e Coordenação de Odontologia, realizou, na tarde desta quinta-feira (13), no auditório E da Faculdade de Engenharia (Facens), três palestras sobre o protocolo de avaliação de frênulo da língua em bebê, também conhecido como teste da linguinha.

A ação contou com mais de 100 participantes entre profissionais da saúde da enfermagem e odontologia, médicos e pediatras, além de estudantes do curso de Odontologia. A mesa de honra de abertura foi integrada pelo coordenador de Educação e Treinamento em Saúde, Zaqueu Soares de Meira e pelos coordenadores de Saúde Bucal da SES, Dr. Diego Diniz e Dra. Jéssica Diniz.

As palestras foram ministradas pela cirurgiã-dentista do Laboratório de Laser em Odontologia – USP Estomatologia Odontopediatria, Prof. Dra. Luciane Hiramatsu Azevedo, pela cirurgiã-dentista – Odontopediatria Amamentação Laserterapia Cirurgia com Laser de alta potência, Prof. Me. Beatriz Miranda Moura Dutra e pelo juiz federal titular da Vara Federal Única da Serra – ES, MM. Juiz Bruno Dutra.