Jardim Apolo terá obra de melhorias na rede de água

A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com Sabesp, inicia na próxima segunda-feira (11) mais uma obra que integra as ações de melhoria no abastecimento de água na cidade, dentro do investimento de R$ 131 milhões, anunciado em setembro de 2023 pela concessionária.

Nessa fase, o pacote de obras de melhorias vai ocorrer no Jardim Apolo, na região central, cujas redes precisam ser trocadas devido ao tempo de uso e material empregado, que é de ferro fundido. As intervenções estão previstas para ser concluídas ainda neste ano.

Oito quilômetros de ligações de água potável serão substituídos por material mais resistente. Haverá ainda a troca de ramais e hidrômetros nas ruas do bairro. A execução dos serviços incluem a remoção temporária do asfalto, abertura de valas e posterior recomposição das vias.



Durante a obra, o bairro poderá ter paradas temporárias no abastecimento de água. No entanto, a Sabesp se compromete a informar previamente os moradores sobre as interrupções.

De acordo com a empresa, as obras não causarão interdição total das vias, sendo realizadas apenas interdições parciais, sem comprometer o trânsito local. O serviço será executado nas ruas Amparo, Assis, Atibaia, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Itapira, Itatiba, Lindoia, Serra Negra, Socorro, Taquaritinga e Ubatuba.





