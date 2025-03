Hospital Municipal Santa Isabel promove treinamento sobre cirurgia segura

Fortalecer o aprimoramento contínuo tem sido uma prática recorrente no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), que é referência em cirurgias de alta e média complexidade na rede pública de saúde de João Pessoa. Cada vez mais empenhado na segurança dos pacientes, o hospital promoveu, nesta sexta-feira (14), um treinamento sobre cirurgia segura, que teve como público-alvo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no bloco cirúrgico da unidade.

Os protocolos de cirurgia segura são um conjunto de ações que têm como objetivo garantir a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico. O treinamento foi ministrado pelo enfermeiro Geandro da Cunha, especialista em instrumentação. “São diretrizes que todo hospital tem, que faz com que a cirurgia seja segura, que garantem a segurança do paciente, da equipe médica e da equipe de enfermagem”, destacou.

Ele ressaltou a importância da educação continuada, levando sempre aos profissionais envolvidos nos procedimentos cirúrgicos a existência desses protocolos e a importância da implantação de forma contínua. “A preocupação com a segurança não ocorre uma vez por mês, mas todos os dias. Em cada procedimento deve existir a cirurgia segura”, afirmou.

Os protocolos de segurança envolvem questões como identificação do paciente; local certo da incisão; verificar se o paciente tem alergias; contagem de compressas; dos materiais estéreis; duração do procedimento, o tempo que o paciente fica exposto, para evitar infecção hospitalar; uso dos antibióticos e medicações anestésicas que são utilizadas no procedimento, entre outros protocolos.

Com apoio da direção do hospital, o treinamento foi organizado pela Gerência de Enfermagem, coordenada pela enfermeira Leide Carvalho, e pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), coordenado pela enfermeira Margônia Palitot.

“Esse treinamento é muito importante, tanto para a instituição quanto para os pacientes e os profissionais. Precisamos capacitar sempre os nossos colaboradores, para que eles possam dar assistência de qualidade aos pacientes. E o Hospital Santa Isabel tem esse compromisso com os nossos pacientes, de treinar e capacitar os profissionais de saúde, melhorando sempre a assistência prestada aos usuários da rede municipal”, disse Leide Carvalho.