Grêmio x Internacional Gre-Nal 446, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (16/03), ESCALAÇÕES

Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida Grêmio x Internacional GRENAL acontece Hoje (16) às 16 hs. O mandante da partida é o Grêmio que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Gre-Nal 446: Tudo Sobre a Final do Gauchão 2025

O clássico Gre-Nal 446 promete agitar o futebol gaúcho neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Internacional e Grêmio entram em campo para decidir o título do Campeonato Gaúcho de 2025, em um confronto cercado de rivalidade e emoção.

Como Chegam os Times

Internacional

O Colorado venceu o primeiro jogo por 2 a 0 na Arena do Grêmio e tem a vantagem no confronto. A equipe comandada por Roger Machado pode até perder por um gol de diferença que ainda assim ficará com o título. O treinador deve manter a mesma base da partida de ida, com Alan Patrick como principal articulador do meio-campo e Enner Valencia ou Rafael Borré no comando do ataque.

Provável escalação do Inter:

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Wesley); Valencia (Borré).

Grêmio

O Tricolor precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três gols ou mais para ser campeão no tempo normal. O técnico Gustavo Quinteros pode promover mudanças na equipe, com Amuzu e Jemerson entre os titulares.

Provável escalação do Grêmio:

Tiago Volpi; João Pedro (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Villasanti, Camilo (Edenílson); Cristian Oliveira, Monsalve e Amuzu; Braithwaite (Arezo).

Arbitragem

O árbitro da partida será Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Bruno Rafael Pires (FIFA-GO) e Nailton Júnior de Souza Oliveira (FIFA-CE). No VAR, a responsabilidade ficará com Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR).

Onde Assistir ao Gre-Nal 446

Os torcedores poderão acompanhar a final através das seguintes transmissões:

TV Aberta: RBS TV

RBS TV TV Fechada: SporTV 3 e Premiere

SporTV 3 e Premiere Rádio: Gaúcha

Gaúcha Tempo Real: GZH

Ingressos e Acesso ao Estádio

Todos os ingressos para o clássico já estão esgotados. O Internacional reforça o pedido para que os torcedores cheguem cedo ao Beira-Rio, evitando filas e possíveis atrasos.

Retrospecto e Expectativa

O Gre-Nal é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, e a rivalidade entre as equipes só aumenta a importância desta final. O Inter busca mais um título estadual, enquanto o Grêmio tenta reverter o placar adverso para conquistar o bicampeonato gaúcho.

A bola rola neste domingo, e a promessa é de um grande espetáculo para os torcedores gaúchos!