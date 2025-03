GCM detém homem após furto de cabos elétricos de poste na Av. Dom Aguirre – Agência de Notícias

Posted on

Trabalho conjunto com os municípios tem feito o Estado se consolidar como referência nacional no uso de tecnologia para salvar vidas e enfrentar doenças endêmicas Mato Grosso do Sul segue como referência nacional no enfrentamento às arboviroses (dengue, chikungunya e zika), com metas ambiciosas e resultados concretos. Para 2025, o Estado planeja realizar 7,6 milhões […]