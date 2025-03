Fundação contrata quase 100 arte-educadores para oficinas

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A abertura das oficinas culturais em São José dos Campos, na segunda-feira (10), marcou também o início das atividades para 97 orientadores artísticos da cidade.

O grupo de arte-educadores é responsável por ministrar as aulas para os 2.500 matriculados nas 150 oficinas culturais de diferentes linguagens artísticas (música, dança, teatro, circo, cultura digital, economia criativa, gestão cultural, entre outras) para crianças, jovens e adultos.

A professora Khadija Souza está empolgada com o retorno às aulas nas casas de cultura. “Recebi muitas crianças pela primeira vez, que diziam sonhar por anos fazer ballet. Palavras que me aquecem o coração. Um dia fui uma dessas crianças que sonhavam em começar no ballet. Hoje, estar compartilhando dessa arte que tanto amo é gratificante. São elas que me motivam a melhorar e a continuar todos os dias.”

Além de estimular a economia criativa, a contratação de artistas da cidade para as oficinas nos bairros é um incentivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo à criação artística e ao intercâmbio de saberes.

“Voltar a ensinar cerâmica para adultos e crianças tem sido uma experiência profundamente gratificante”, afirmou a professora Valéria Barsaglini, a Leca Barsa. “Ver a alegria nos olhos de cada aluno ao moldar o barro, experimentar texturas e transformar ideias em peças concretas é um privilégio. A cerâmica ensina paciência, criatividade e conexão com o momento presente. Poder compartilhar esse conhecimento com pessoas de diferentes idades torna o processo ainda mais especial.”

As oficinas do programa Arte nos Bairros, o maior programa de ação descentralizada da região, também atende alunos da rede de ensino municipal e crianças e adolescentes da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), alcançando cerca de 10 mil pessoas.

Arte nos Bairros

O programa Arte nos Bairros disponibiliza espaços em todas as regiões destinados às atividades culturais que dão oportunidades de aprendizagem, novas vivências, experimentação e contato com várias linguagens e técnicas, possibilitando a difusão cultural, a formação de público e de profissionais para o setor cultural.

As oficinas atendem crianças, jovens, adultos e idosos. As atividades possibilitam o acesso, de forma gratuita, ao aprendizado e ao exercício da arte, podendo adaptar-se aos mais variados formatos e contextos com o objetivo de oferecer o melhor atendimento à comunidade.



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo