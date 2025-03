Festeiros de Batatais não Perdem a Festa do Peão de Barretos 2025 , NÓS VAI DESCER

Fonte Noticias de Batatais ojornaldebatatais.com.br

Festeiros de Batatais não Perdem a Festa do Peão de Barretos ‘NÓS VAI DESCER’

A Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos de rodeio e música sertaneja do Brasil, é aguardada com ansiedade por milhares de pessoas, e os moradores de Batatais são alguns dos mais entusiásticos. Tradicionalmente, muitos batataenses “descem para Barretos” para aproveitar o melhor do rodeio, das competições e das atrações musicais. Com uma programação que inclui grandes nomes da música sertaneja, como Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius e Guilherme & Santiago, a festa promete ser um sucesso estrondoso, reunindo os amantes da cultura sertaneja e do rodeio.

A Festa do Peão de Barretos, realizada anualmente na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, atrai visitantes de várias cidades da região, mas a participação dos batataenses é especialmente destacada. Para muitos, o evento é uma oportunidade de celebrar a cultura rural, assistir aos emocionantes rodeios e, claro, curtir os shows de artistas consagrados no cenário musical brasileiro.

Este ano, a festa contará com uma pré-programação musical de peso no primeiro dia, incluindo shows de artistas renomados que garantem agitar o público presente. A diversidade de atrações também é um dos principais atrativos, fazendo com que o evento seja uma verdadeira mistura de tradição, emoção e muita diversão.

Para Batatais, a Festa do Peão de Barretos vai além de uma simples visita; é uma verdadeira tradição de união e confraternização. Moradores se reunem em grupos para a viagem até Barretos, compartilhando momentos de diversão e amizade enquanto aproveitam a programação de rodeio e música sertaneja.

Dessa forma, a Festa do Peão de Barretos continua a ser um evento imperdível para a população de Batatais, que não deixa de “descer para Barretos” e viver essa experiência única a cada edição.