de rodeio a metal, fim de semana tem Frigomar Festival, show do Angra e feiras culturais – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana será marcado por festas, música e cultura em Mato Grosso do Sul. Em Deodápolis, o Frigomar Rodeo Festival traz grandes nomes do sertanejo para animar o público, incluindo Jads & Jadson e Henrique & Diego. Já em Guia Lopes da Laguna, o município comemora seus 87 anos com uma programação especial, que inclui shows gratuitos na Praça Central.

Para os fãs de rock e metal, Campo Grande recebe um show especial da banda Angra, que celebra os 20 anos do álbum Temple of Shadows. Além disso, a cidade terá diversas feiras culturais e de economia criativa, como a Feira Bosque da Paz, Feira do São Bento, Feira da Coopha e a Feira do Coletivo de Mulheres Empreendedoras, reunindo moda, gastronomia e artesanato.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (14)

Exposição “Povos da Terra” – O artista GHVA retrata a riqueza cultural das comunidades quilombolas e indígenas, destacando referências ao artesanato dos povos originários. A mostra foi prorrogada até 21 de março.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Exibição do curta “Corre” – Dirigido por Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o curta-metragem apresenta uma reflexão profunda sobre a experiência feminina e a potência criativa das mulheres.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Ácido e Mágico – O show de João – Uma noite de ilusão e comédia de gosto duvidoso, garantindo surpresas e risadas inesperadas.

Horário: 20h30

Local: Café Mostarda – Av. Afonso Pena, 3952 – Jardim dos Estados

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/acido-e-magico-o-show-do-joao/2862863

Um panorama das artes visuais do MS – A Confraria Sociartista, coletivo formado por artistas de diferentes estilos, celebra nove anos de atuação com uma exposição coletiva em cartaz até o dia 2 de abril.

Horário: 8h às 19h (sexta) e 8h às 12h (sábado)

Local: Galeria de Vidro – Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: gratuita

Show “A Voz Delas” – Em celebração ao Mês das Mulheres, a cantora Beca Rodrigues comanda uma noite especial, acompanhada de artistas convidadas. A festa começa com a DJ Deumathh no aquecimento.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10

Na Batidaz – A noite de sexta promete muito pop e funk para agitar a pista da Daza Club.

Horário: 19h

Local: Daza Club – R. Mal. Rondon, 2181 – Centro

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/na-batidaz-sexta-feira-14-03/2868592

Noite 1980 – Uma viagem no tempo ao som de grandes clássicos! Franz e JS Orquestra comandam a noite de flashback no Blues Bar, trazendo hits inesquecíveis para embalar a pista.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 20 na portaria

Kinder Space – Uma nova atração chega a Campo Grande para levar os pequenos astronautas a uma viagem pelo espaço! O Kinder Space é um parque temático inflável, onde as crianças poderão percorrer um labirinto de obstáculos, descer em escorregadores gigantes, se aventurar na tirolesa, pular no high jump e se divertir em uma piscina de bolinhas gigante. A atração é indicada para crianças de 1 a 12 anos, sendo que menores de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto (sem custo adicional).

Horário: 10h às 22h

Local: praça de eventos do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: R$ 60 por 40 minutos | R$ 10 para cada 15 min adicionais

Diversão no Norte Sul – No Norte Sul Plaza, a diversão está garantida para toda a família. A experiência imersiva T-Rex Tour transporta os visitantes para a era dos dinossauros com 13 dinossauros animatrônicos que se movem e emitem sons realistas. A atração ao ar livre está disponível durante o horário de funcionamento do shopping, com ingresso a R$ 15 por pessoa (crianças até 4 anos não pagam).

Para as crianças, o Magic Games oferece o passaporte Kid Play, que garante acesso ilimitado à piscina de bolinhas, tobogã e chute a gol por R$ 40, sem limite de tempo. Crianças menores de cinco anos devem estar acompanhadas. Já o Parque Dino Baby, localizado na Praça de Eventos, oferece diversão para crianças de até 13 anos, com 50% de desconto para crianças com deficiência e aniversariantes, mediante comprovação.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Semana do Artesão – O Shopping Norte Sul Plaza, em parceria com a Federação das Associações de Artesãos de Mato Grosso do Sul, promove a Semana do Artesão, um evento dedicado à valorização do artesanato local. A programação inclui feiras expositivas e oficinas gratuitas, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre essa arte.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita

Corumbá

Exposição Sensorial “Pantanal Lab.Peabirú” – Em cartaz no Instituto Moinho Cultural, em Corumbá, a mostra do artista Leoni Antequera apresenta obras criadas com terra e pigmentos naturais do Pantanal, proporcionando uma experiência imersiva onde o público pode ver, tocar e sentir os aromas da natureza.

Horário: 8h às 11h e 14h às 17h

Local: Moinho Cultural – R. Domingos Sahib, 300 – Cervejaria, Corumbá

Entrada: gratuita

Deodápolis

Frigomar Rodeo Festival – O Frigomar Rodeo Festival 2025 retorna a Deodápolis com uma programação imperdível. A dupla Jads & Jadson promete agitar a noite de sexta-feira com o melhor do sertanejo raiz. Em seguida, o grupo Country Beat fará sua estreia na cidade.

Horário: a partir das 20h

Local: Arena Frigomar – Deodápolis

Entrada: gratuita; compra de camarotes pelos telefones (67) 99677-6924 ou 99998-6694

Guia Lopes da Laguna

Aniversário da cidade – O município de Guia Lopes da Laguna comemora seus 87 anos com muita música. Nesta sexta-feira tem show de João Haroldo e Betinho. Marlon Barreto faz a apresentação de abertura.

Horário: a partir das 20h30

Local: Praça Central – Guia Lopes da Laguna

Entrada: gratuita

Rio Brilhante

6º Encontro de Relíquias – Prepare-se para uma viagem no tempo! A Praça Central de Rio Brilhante será palco do 6º Encontro de Relíquias, evento imperdível para os amantes de carros antigos, motos clássicas e veículos que marcaram época. O esquenta, nesta sexta-feira, terá show com as bandas Argonautas e Nebula Zero.

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Central de Rio Brilhante

Entrada: gratuita

Paranaíba

Circo Mundo Mágico – O Circo Mundo Mágico estreia nesta sexta em Paranaíba com a presença da cantora Simony, além de espetáculos para toda a família e apresentações infantis.

Horário: 20h

Local: Recinto de Exposições

Entrada: a partir de R$ 10, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sexta-20-00-paranaiba/2868805?

Sábado (15)

Feira do São Bento – Realizada pelo projeto Bazar Resgates, a feira acontece todo terceiro sábado do mês, reunindo expositores de artesanato, moda, gastronomia e atrações culturais. O evento também conta com uma feirinha de adoção de animais.

Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano – Jd. São Bento

Entrada: gratuita

Feira da Coopha – A tradicional feira cultural e de economia criativa do Coophatrabalho chega à edição de março com moda sustentável, espaço infantil, gastronomia, artesanato e show da cantora Simona.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça Marcelo da Silva – Av. Florestal, 845 – Coophatrabalho

Entrada: gratuita

Feira Coletivo de Mulheres Empreendedoras – Realizada todo terceiro sábado do mês, a feira reúne moda, artesanato, gastronomia e cultura, com destaque especial para a celebração do Mês das Mulheres.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça do Rádio – Centro

Entrada: gratuita

Hermanoteu na Terra de Godah – Sucesso da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, o espetáculo satiriza os épicos do Antigo Testamento, trazendo uma narrativa irreverente com personagens históricos e eventos bíblicos.

Horário: 19h30

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://ingressodigital.com/ingresso

Vem Garimpar – Celebrando os 10 anos do Coletivo de Brechós, a primeira edição do evento reúne mais de 3.000 peças com preços acessíveis, oferecendo uma oportunidade imperdível para quem ama garimpar achados únicos.

Horário: 8h às 15h

Local: Teatro de Arena Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316 – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Fala Bicho” – A Cia. Habilidoces traz uma peça encantadora, repleta de magia, música e interação, garantindo diversão para toda a família.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Show “Angra – Temple Of Shadows 20th Anniversary Tour” – Celebrando duas décadas do icônico álbum Temple of Shadows, a banda brasileira de power metal Angra chega a Campo Grande com uma apresentação especial. O evento também conta com shows de abertura das bandas Shadow Legacy, MindEvil e participação de Giovana Juno.

Horário: 18h

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: a partir de R$ 110 pelo link https://articket.com.br/e/2728/angra-em-campo-grande-ms

Só Moda Boa – O sábado será embalado pelo melhor da moda de viola com Kaio & Gabriel e Danilo & Dani, garantindo uma noite de muita música e animação.

Horário: a partir das 21h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Entrada: a partir de R$ 70 pelo link https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/so-moda-boa-8488/setor-7515

Projeto Millenials na Lupland – Uma viagem nostálgica pelos hits do pop rock dos anos 2000! Arthur Rostey, Bortoti e JayJenner se reúnem no palco para reviver os sucessos que marcaram uma geração.

Horário: 18h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/projeto-millenials-na-lupland/2845889

Wormz – Os fãs de rock e metal têm encontro marcado no Blues Bar com o cover eletrizante de Slipknot, trazendo toda a energia e intensidade da banda original.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/wormz-slipknot-cover/2832250

SadGirls – Uma noite especial para os fãs de Lana Del Rey, Billie Eilish e Taylor Swift, com hits que embalam corações e dominam as paradas. O Mirante Pub será palco dessa celebração das rainhas do pop.

Horário: 22h

Local: Mirante Pub – R. Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sad-girls-especial-lana-del-rey-billie-eilish-e-taylor-swift-campo-grande-ms/2838509

St. Patrick’s Day Canalhas – A comemoração do Dia de São Patrício chega com muito rock no Canalhas! As bandas Dona Zika, Coquetel Blue e Walkíria garantem a trilha sonora dessa festa imperdível.

Horário: 16h

Local: Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/st-patick-s-day-canalhas/2848170

Vem que tem pagode – A terceira edição do pagode de sábado traz Made in Samba e DJ Damasio para garantir o ritmo da noite.

Horário: 17h30

Local: Don Menegazzo – R. Abdul Kadri, 52 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/vem-que-tem-pagode-6-edicao/2858730

DJ Curol no Bada Bar – Pela primeira vez em Campo Grande, a DJ Curol desembarca com seu afrohouse contagiante para animar a noite de sexta no Bada Bar.

Horário: 16h às 00h

Local: Bada Bar – R. da Paz, 405 – Jardim dos Estados

Entrada: conferir no local

Paredão Mete Marcha – DJ Gaga Funkeira comanda o paredão ao lado dos DJs Laura Bittar, Barretinho e Jubba na edição “Mete Marcha”.

Horário: 18h

Local: Non Stop Club – R. Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/paredao-mete-marcha/2868570

Amanut – Os amantes da música eletrônica têm encontro marcado neste evento que reúne VH, Green, C4ke e Terraza para uma noite de beats intensos.

Horário: 23h30

Local: Quokka Bar-Becue – R. Antônio Maria Coelho, 3640 – Jardim dos Estados

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/amanut-quokka/2864356

O Baile Todo – O tradicional baile funk do Capivaras promete nostalgia com o melhor do funk dos anos 2000, comandado pelos DJs Depieri e TGB.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: gratuita

LOVE – 10ª edição – A festa itinerante de house music, criada pelos DJs Cegonha, Tommy Menegazo e Nathalia Albuquerque, chega à sua primeira edição de 2025 em um espaço inédito: a Estância Montana. O evento promete uma conexão única entre música e natureza, com welcome drink, brindes e um ambiente sofisticado para celebrar ao pôr do sol.

Horário: 16h a 23h30

Local: Estância Montana – Estrada 10, lote 114 – Sitio Santa Maria, saída para Três Lagoas

Entrada: a partir de R$ 140 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/love-edicao-estancia-montana/2807853?

Deodápolis

Frigomar Rodeo Festival – No sábado, Henrique & Diego, celebrando 20 anos de carreira, embalarão a noite com sucessos como “Suíte 14” e “Raspão”. A banda Ala7 encerrará a programação musical.

Horário: a partir das 20h

Local: Arena Frigomar – Deodápolis

Entrada: gratuita; compra de camarotes pelos telefones (67) 99677-6924 ou 99998-6694

Ponta Porã

47ª Encontro Estadual de Laço Comprido – As duplas sertaneja João Lucas & Walter Filho e Talles & Rafael, além do Grupo Sokadão, animam o 47ª Encontro Estadual de Laço Comprido.

Horário: a partir das 19h

Local: Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal – Ponta Porã

Entrada: gratuita

Guia Lopes da Laguna

Aniversário da cidade – O município de Guia Lopes da Laguna comemora seus 87 anos com muita música. Neste sábado tem show com Maickon Antunes e Alex Corrêa, e Loubet.

Horário: a partir das 20h30

Local: Praça Central – Guia Lopes da Laguna

Entrada: gratuita

Rio Brilhante

6º Encontro de Relíquias – Prepare-se para uma viagem no tempo! A Praça Central de Rio Brilhante será palco do 6º Encontro de Relíquias, evento imperdível para os amantes de carros antigos, motos clássicas e veículos que marcaram época. Neste sábado tem show de várias bandas: Creedence Long Play, Dagata e os Pé Vermeio, Tese Urbana, e Corvo e os Malditos do Cerrado.

Horário: a partir das 9h

Local: Praça Central de Rio Brilhante

Entrada: gratuita

Domingo (16)

Feira Bosque da Paz – A maior feira cultural de Mato Grosso do Sul traz uma edição especial em homenagem à cultura sul-mato-grossense. O evento reúne mais de 500 expositores e conta com shows de Santhiago e João Paulo, André e Adriana, Neguinho Berranteiro, Matheus Felipe e Banda Jotas.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Bosque da Paz

Entrada: gratuita

Flávio Andradde – “Que rolê foi esse?” – O comediante Flávio Andradde apresenta seu novo show, trazendo histórias hilárias sobre os rolês mais inusitados da vida.

Horário: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: a partir de R$ 45 pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/102711/d/300405/s/2048893?_gl=1*19gfczb*_gcl_au*ODIxMTAzNzU2LjE3NDE4Nzg5ODQ.*_ga*MTA2MDQ0ODkwNi4xNzM0MDkwMDEy*_ga_KXH10SQTZF*MTc0MTk1MDQyNS40MC4wLjE3NDE5NTA0NDguMzcuMC4xNjMwNjgwNTgw

Hermanoteu na Terra de Godah – Sucesso da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, o espetáculo satiriza os épicos do Antigo Testamento, trazendo uma narrativa irreverente com personagens históricos e eventos bíblicos.

Horário: 19h30

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://ingressodigital.com/ingresso

Sampri no Má.Donna – O grupo Sampri leva muito samba para a esquina da Rua 14 de Julho com a Maracaju. O show promete embalar o público em uma noite animada e com entrada gratuita.

Horário: 20h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: gratuita

Esquenta Pantaroots – O fim de semana termina em alto astral com muito forró e reggae ao som do grupo Nosso Xote e do DJ Ariel.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10 na portaria

Guia Lopes da Laguna

Aniversário da cidade – Para agitar o domingão, tem almoço dançante com o grupo Alma Serrana.

Horário: a partir das 11h

Local: Salão Paroquial da Igreja São José – Guia Lopes da Laguna

Entrada: gratuita

