Curta-metragem ‘Anseio’, contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Sorocaba, realiza oficina gratuita sobre cenários virtuais com Chroma Key

Oficina online oferece imersão nas técnicas de pós-produção digital e criação de cenários virtuais, com vagas limitadas para interessados em cinema e efeitos visuais

O curta-metragem “Anseio”, escrito e dirigido por Estevão S. Souza, foi contemplado no edital 2023 da Lei Paulo Gustavo, uma importante iniciativa federal que visa incentivar a produção audiovisual no Brasil e fortalecer a cultura nacional. Por meio dessa lei de incentivo, são repassados recursos para estados e municípios, com o propósito de apoiar a criação e circulação de obras audiovisuais. Assim, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o projeto foi viabilizado e, como parte de sua contrapartida, oferece a oficina online e gratuita “Criação de Cenários Virtuais em Blender e After Effects”, que acontecerá na próxima terça-feira (18), às 19h.

A oficina será totalmente online e gratuita, com vagas limitadas, para garantir uma experiência mais interativa. Para participar, os interessados devem se inscrever pela plataforma Sympla. O principal objetivo da oficina é proporcionar aos participantes uma imersão no universo da pós-produção audiovisual, com foco na criação de cenários virtuais, utilizando a técnica de chroma key. Durante a oficina, os inscritos aprenderão sobre planejamento de gravação, iluminação adequada para chroma key, tratamento de imagens e remoção de fundo, além de criação de cenários em 3D e composição final das imagens.

A oficina será conduzida pelo próprio criador do curta, Estevão, que é formado em Cinema e Audiovisual e possui ampla experiência em pós-produção, com especialização em animação e efeitos visuais (VFX). “Este edital da Lei Paulo Gustavo, nos possibilitou realizar um projeto ousado e inovador, que explorou ao máximo as possibilidades do cinema digital. Agora, como contrapartida, queremos dar a oportunidade para que mais pessoas possam aprender e experimentar essa técnica no audiovisual”, afirma o diretor.

Além disso, o curta-metragem “Anseio” tem sua estreia marcada para este mês de março. A trama do curta segue Cibele, uma mulher em busca de prazer e preenchimento emocional, tentando abafar a angústia crescente dentro de si. A combinação entre uma abordagem visual inovadora e um enredo psicológico profundo promete tornar Anseio uma experiência cinematográfica intensa, explorando as inquietações humanas com o uso da tecnologia digital.

Serviço:

Oficina “Criação de Cenários Virtuais em Blender e After Effects” (evento online e gratuito)

Data: 18 de março de 2025

Horário: 19h

Inscrição pelo link: https://abrir.link/ZtnRu

O curta-metragem Anseio estreia em março de 2025. Mais informações estarão disponíveis nas redes sociais, em @anseiofilme.