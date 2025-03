CRAS Centro realiza encontro para melhor idade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Arte: Cintia Avanzi Por: Rose Campos O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Nova Esperança, em parceria com a Associação Colo de Mãe, convida as mulheres gestantes, usuárias dessa unidade, para participarem do Projeto Gotas do Bem. O objetivo é proporcionar acolhimento, informação e orientação para esse público, com foco no esclarecimento sobre vários […]