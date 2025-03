Confiança x Falcon , ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Sergipano de 2025, HOJE (15)

A partida entre Confiança x Falcon acontece HOJE (15) às 19 hs, O mandante da partida é o Confiança que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Sergipano de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por Notícias do Sergipão

Confiança x Falcon: Como Comprar Ingressos para a Semifinal do Campeonato Sergipano

A semifinal do Campeonato Sergipano 2025 promete ser cheia de emoção, e os ingressos para o jogo de volta entre Confiança e Falcon já estão à venda. A partida ocorrerá neste sábado, 15 de março, às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju, e definirá um dos finalistas da competição. O Confiança, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, tem a vantagem de jogar pelo empate para garantir a vaga na decisão.

Valores dos Ingressos

Os ingressos para o duelo entre Confiança e Falcon variam de R$ 30 a R$ 100, dependendo do setor escolhido. Confira os preços:

Cadeiras Azuis : R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada) Cadeiras Brancas : R$ 100 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

: R$ 100 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada) Cadeiras Vermelhas: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

Onde Comprar os Ingressos

Você pode adquirir seu ingresso de duas formas:

Online: Acesse o site FutebolCard, disponível de 13 de março, às 10h, até 15 de março, às 19:35h. Pontos de Venda Presenciais: Shopping do Dragão (Avenida Pedro Calazans e 13 de Julho): De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e no sábado, das 9h às 12h.

O Jogo

No primeiro confronto, o Confiança venceu por 2 a 1, e agora possui a vantagem de jogar pelo empate. Já o Falcon precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a vaga sem a necessidade de disputa de pênaltis.

A partida promete ser decisiva e cheia de tensão, com as duas equipes lutando por uma vaga na grande final do Campeonato Sergipano. Não perca a oportunidade de ver esse confronto ao vivo e apoiar seu time rumo ao título estadual!

Fonte: Globo Esporte/SE