Conferência da Cidade debate eixos climáticos

Com o tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a Prefeitura de São José dos Campos realizou a 7ª Conferência Municipal da Cidade.

O evento aconteceu durante todo este sábado (15), no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte.

Evento teve debates e palestras / Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

A programação contou com palestras sobre: “Cidades Sustentáveis – Soluções baseadas na natureza transformando as cidades”, “Como as Mudanças Climáticas afetam as Cidades e como Minimizar estes efeitos”, “A mobilidade e seu impacto social nas cidades” e “Clima e Biodiversidade – Dois lados da mesma moeda”

Foram eleitos delegados para conferência estadual / Foto: PMSJC

Nova conferência

Os participantes do evento, após as palestras, dividiram-se em grupo para debater os eixos climáticos e fazer uma homologação em plenária das propostas do município.

Também foi realizada eleição de delegados para a 7ª Conferência Estadual das Cidades de São Paulo.



