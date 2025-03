Com R$ 97 milhões em investimentos e pista ampliada, Aeroporto Regional de Dourados volta a operar

O campo da aviação do Aeroporto Regional de Dourados, que passou por obras de infraestrutura com investimentos de R$ 97 milhões, foi entregue hoje (14) pelo Governo de Mato Grosso do Sul e pelo Governo Federal. O governador Eduardo Riedel e o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) participaram da solenidade oficial em Dourados, maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, que ficou quase quatro anos sem receber voos comerciais.

“É uma entrega extremamente relevante, da pista do aeroporto de Dourados, e será aberta licitação para a construção do novo receptivo. E o aeroporto, assim que foi liberado, já começou a operar, porque a pista e o receptivo antigo estão prontos”, afirmou Riedel.

Oficialmente Aeroporto Francisco de Matos Pereira, o espaço foi modernizado, além de ter a pista de pouso e decolagem ampliada e revitalizada, e um novo pátio de aeronaves e taxiway, bem como instalação dos auxílios à navegação. O novo pátio agora pode receber aeronaves maiores, ampliando a oferta de voos comerciais e a operação de mais voos simultaneamente.

O aeroporto de Dourados, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, é um dos terminais estratégicos do Governo Federal para alavancar a aviação regional brasileira, sendo contemplado no Plano Aeroviário Nacional, da Secretária Nacional de Aviação Civil.

“É um momento histórico para o fortalecimento da aviação do Estado. O aeroporto de Dourados ficou um período paralisado, e nós tomamos a decisão de fazer a primeira etapa. São R$ 97 milhões em investimentos que é a pista pronta, iluminada, com a segurança de voo instalada para receber aviões de todo o Brasil. E damos a ordem de serviço de mais R$ 39 milhões para a ampliação de terminal. Isso vai deixar o aeroporto pronto e estruturado para receber turistas de todo o Brasil, não só de lazer, mas sobretudo de negócios, pela importância que tem a economia do Estado”, afirmou o ministro Costa Filho.

O Ministério dos Portos e Aeroportos deve anunciar nos próximos meses investimentos de R$ 600 milhões para aviação do país. “Para os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, além do aeroporto de Bonito, entre outras ações que vão ser fundamentais para o fortalecimento da aviação”, disse o ministro Costa Filho.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Dourados deu início aos trabalhos para liberação da pista e posterior homologação pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para voos comerciais. Atualmente, o aeroporto está apto a receber aeronaves particulares.

Além da inauguração da pista, o Governo de Mato Grosso do Sul, autorizará a abertura de licitação para a construção do novo terminal de passageiros e cargas do aeroporto de Dourados, que é um importante polo de integração logística. A obra foi incluída no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), anunciada em 2023, e contará com investimentos de mais de R$ 38,9 milhões, com recursos federais e do Governo do Estado.

“Esta obra do aeroporto é emblemática e fundamental para o desenvolvimento dessa região. São muitos os investimentos que ainda virão para grande Dourados”, afirmou a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento). Nesta sexta-feira (14), o governador Eduardo Riedel assinou a autorização para que a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), inicie o processo de licitação da obra.

As melhorias no aeroporto de Dourados, além de proporcionar maior conforto e agilidade aos usuários, facilitarão o acesso e ampliarão as possibilidades de negócios e turismo na região.

Também participaram do evento a ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, os secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov), Jaime Verruck (Semadesc), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Viviane Luzia (Cidadania), além do prefeito de Dourados, Marçal Filho, prefeitos de outras cidades da região e demais autoridades federais, estaduais e municipais.

