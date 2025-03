Assistir Maracanã x Ferroviário  ao vivo Campeonato Cearense de 2025, HOJE (15/03), palpites, ESCALAÇÕES

A partida Maracanã x Ferroviário acontece HOJE (15/03) ÀS 16h30 hs. O mandante da partida é o Maracanã que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Cearense de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Os direitos de transmissão do Campeonato Cearense seguem com situação indefinida. Sem acerto com nenhuma emissora de televisão até o momento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) tem conversas com a empresa LiveMode para a transmissão da competição.

Maracanã x Ferroviário: Disputa Pelo 3º Lugar do Campeonato Cearense 2025

O Campeonato Cearense 2025 chega à sua fase decisiva, com Maracanã e Ferroviário se enfrentando no próximo sábado (15) para definir quem ficará com a terceira colocação da competição. O jogo será realizado no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, às 19h, e promete ser uma disputa emocionante entre duas equipes que buscarão terminar a temporada com um bom resultado.

Decisão Importante

Embora o regulamento do Campeonato Cearense não preveja uma vaga direta para o terceiro colocado, há uma expectativa de que o vencedor do confronto possa garantir uma vaga na próxima edição da Copa do Nordeste. Essa possibilidade torna o jogo ainda mais relevante para os dois clubes, que já estão garantidos na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

Retrospecto Recente

Maracanã e Ferroviário se enfrentaram recentemente na 1ª fase da Copa do Brasil, onde o time do Maracanã superou o Ferroviário nos pênaltis e avançou para a fase seguinte. Agora, no cenário estadual, a expectativa é que o duelo seja novamente decidido nos detalhes.

Situação das Equipes

O Maracanã vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Cearense, com uma derrota por 3 a 0 para o Ceará, no placar agregado de 7 a 0. A equipe está focada em terminar a temporada com uma boa performance, depois de um bom início no campeonato estadual. O próximo compromisso do Maracanã será contra o Ceilândia, na Copa do Brasil, na quarta-feira (12), às 20h, no Estádio Domingão.

Já o Ferroviário também foi derrotado nas semifinais do Cearense, perdendo por 1 a 0 para o Fortaleza, com um gol de Lucero no último minuto da partida. O time, conhecido como o Tubarão da Barra, tem o próximo compromisso marcado contra o CRB, na Copa do Nordeste, na terça-feira (18), às 21h30, em Alagoas.

Decisão nos Pênaltis

Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida será decidida nos pênaltis, o que aumenta a expectativa para um final ainda mais dramática.

Próximos Compromissos

Maracanã : Enfrenta o Ceilândia na Copa do Brasil, quarta-feira (12), às 20h.

: Enfrenta o Ceilândia na Copa do Brasil, quarta-feira (12), às 20h. Ferroviário: Enfrenta o CRB na Copa do Nordeste, terça-feira (18), às 21h30.

Não perca essa emocionante disputa entre Maracanã e Ferroviário, que promete muito equilíbrio e tensão no Almir Dutra!