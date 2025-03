Assistir Fortaleza x Ceará Classico-Rei ao vivo Campeonato Cearense de 2025, HOJE (15/03), palpites, ESCALAÇÕES

A partida Fortaleza x Ceará acontece HOJE (15/03) ÀS 16h30 hs. O mandante da partida é o FLA que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Cearense de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por NOTICIAS DO FORTALEZA

Os direitos de transmissão do Campeonato Cearense seguem com situação indefinida. Sem acerto com nenhuma emissora de televisão até o momento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) tem conversas com a empresa LiveMode para a transmissão da competição.

Fortaleza x Ceará: Transmissão ao Vivo das Finais do Campeonato Cearense 2025

O Campeonato Cearense 2025 chega à sua decisão com o esperado Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará. O primeiro jogo da final será realizado neste sábado (15), às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, e terá transmissão ao vivo pela TV Verdes Mares. O sinal também estará disponível no ge, que acompanhará todos os lances em tempo real, com cobertura completa da partida.

Transmissão ao Vivo e Equipe de Narração

A narração da partida ficará a cargo de Antero Neto, enquanto os comentários serão de André Almeida e Alexandre Mota. As reportagens de campo serão feitas por Marta Negreiros e Lucas Catrib.

Fortaleza em Boa Fase

O Fortaleza chega para a final embalado por duas vitórias consecutivas sobre o Ferroviário, mostrando força na reta final do campeonato. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda está com a moral alta e busca conquistar mais um título estadual para sua galeria.

Ceará Invicto na Temporada

O Ceará, por sua vez, vive um excelente momento e chega à final com dez jogos invictos na temporada. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o time tem se mostrado sólido e bem preparado para enfrentar seu principal rival.

Segurança e Inovação no Castelão

A segurança do evento terá um efetivo de mais de mil pessoas, garantindo tranquilidade para os torcedores que acompanharão o Clássico-Rei. Além disso, a partida será marcada pela estreia da biometria facial em três setores do estádio, uma inovação que promete tornar a experiência mais segura e moderna para o público presente.

Histórico de Clássicos-Rei

O histórico recente de confrontos entre as duas equipes favorece o Ceará, que venceu nove dos últimos dez jogos. O Fortaleza, por sua vez, buscará quebrar esse jejum e conquistar a vitória no primeiro jogo da final.

Próximos Jogos

O segundo jogo da final será disputado no sábado (22), também na Arena Castelão, às 16h30.

Não perca a emoção do Clássico-Rei neste sábado, com Fortaleza e Ceará brigando pelo título do Campeonato Cearense 2025.