ASSISTIR AO VIVO XV de Piracicaba x Capivariano COM IMAGENS Campeonato Paulista A2 de 2025, HOJE (15), PALPITES

XV de Piracicaba x Capivariano: Jogo decisivo nas quartas de final do Paulistão Série A2

Neste sábado, 15 de março, XV de Piracicaba e Capivariano se enfrentam nas quartas de final do Paulistão Série A2 em uma disputa altamente aguardada. O jogo será realizado às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), e promete ser um verdadeiro duelo de estratégia e superação.

Contexto da partida

Ambas as equipes vêm de trajetórias distintas na fase de classificação. O XV de Piracicaba começou o campeonato com boas expectativas, mas sofreu uma queda de rendimento na reta final, o que resultou em sua classificação na 7ª colocação, com 22 pontos. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias e tem uma missão difícil pela frente, após uma sequência de sete jogos sem vencer. Seu último triunfo foi no dia 8 de fevereiro, quando derrotou o Rio Claro.

Já o Capivariano terminou a fase de classificação em excelente forma, conquistando a 2ª colocação, com 25 pontos. Embora tenha sofrido uma derrota na última rodada contra o Ituano, o time comandado pelo técnico Elio Sizenando se mostra confiante para o mata-mata. A equipe apresenta um retrospecto positivo, especialmente na segunda metade da fase inicial, com uma sequência de quatro vitórias nos últimos sete jogos.

Expectativas para o confronto

O confronto é marcado por um histórico de equilíbrio. Nos 20 encontros anteriores, o XV de Piracicaba leva vantagem, com 10 vitórias, enquanto o Capivariano tem apenas 2 triunfos. No entanto, o time de Capivari não se intimida com os números e chega motivado para desafiar o histórico. A primeira partida entre as equipes na fase de grupos, realizada na Arena Capivari, terminou empatada por 1 a 1, o que só aumenta a expectativa para esse novo capítulo da rivalidade.

O que esperar de cada time

O XV de Piracicaba busca se recuperar da fase instável e está determinado a aproveitar a semana cheia de treinamentos para corrigir os erros e se preparar da melhor forma para este confronto decisivo. O atacante Osman comentou a importância de aproveitar essa semana para ajustar a equipe e minimizar falhas. “Estamos nos cobrando para melhorarmos e voltarmos a vencer. Todo mundo está querendo e estamos nos preparando da melhor maneira possível”, disse o jogador.

Por outro lado, o Capivariano chega ao jogo com confiança, especialmente pela boa fase vivida na maior parte da fase classificatória. Leonan, zagueiro do Leão da Sorocabana, destacou o bom desempenho da equipe e o foco total na disputa. “Nosso time fez uma grande primeira fase, mas agora é um novo campeonato. Vamos entrar concentrados para buscar a vitória”, afirmou.

Ficha técnica do jogo

Data : 15 de março de 2025

: 15 de março de 2025 Horário : 18h00 (Horário de Brasília)

: 18h00 (Horário de Brasília) Local : Estádio Barão da Serra Negra, Piracicaba (SP)

: Estádio Barão da Serra Negra, Piracicaba (SP) Árbitro : Gabriel Henrique Meira Bispo

: Gabriel Henrique Meira Bispo Assistentes : Rafael Tadeu Alves de Souza e Leandra Aires Cossette

: Rafael Tadeu Alves de Souza e Leandra Aires Cossette VAR: Renan Pantoja de Quequi

Escalações prováveis

XV de Piracicaba: Pegorari; Samoel Pizzi, Barboza, Léo Gobo e Caíque; Alison Silva, Evanderson e Matheus Carvalho; Osman, Serginho (Artur) e Erik Bessa.

Técnico: Moisés Egert

Capivariano: Guilherme Nogueira; Marcos Loser, Octávio, Leonan e Gustavo Kuhn; Bruno Silva, Thiaguinho, Carlos Eduardo e Ravanelli; Vinicius Popó e Daniel Baianinho.

Técnico: Elio Sizenando

Conclusão

Este é um jogo de grande importância para ambos os times, que buscam seguir adiante nas quartas de final do Paulistão Série A2 e garantir um lugar na semifinal. Enquanto o XV de Piracicaba tenta espantar a seca de vitórias, o Capivariano busca manter sua boa fase e avançar para a próxima fase. Com uma rivalidade acirrada e ambas as equipes determinadas, espera-se uma partida repleta de emoções e muita dedicação em campo.

Paulistão A2

O Campeonato Paulista de Futebol da Série A2 de 2021, ou Paulistão A2 Sicredi 2021 por motivos de patrocínio, será a 76ª edição do campeonato equivalente ao segundo nível do futebol paulista. Os dois mais bem colocados serão promovidos para a Série A1, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3. O campeonato adotará o VAR a partir das quartas de final.