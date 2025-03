ASSISTIR AO VIVO Santo André x Primavera-SP COM IMAGENS Campeonato Paulista A2 de 2025, HOJE (15), PALPITES

O jogo entre Santo André x Primavera-SP acontece HOJE (15) às 15 HS. O mandante da partida é SA que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A2 de 2025 DE futebol, competição que está agitada e concorrida.

Santo André x Primavera-SP: Confronto Decisivo nas Quartas de Final do Campeonato Paulista Série A2

Neste sábado, 15 de março, o Santo André enfrenta o Primavera-SP em uma disputa decisiva pelas quartas de final do Campeonato Paulista Série A2. A partida será realizada no Estádio Bruno José Daniel, com início às 15h00, e promete fortes emoções, já que os dois times lutam pela classificação para a próxima fase da competição.

O Jogo

O confronto entre Santo André e Primavera-SP é crucial para ambos, que buscam avançar na competição e continuar vivos na luta pelo acesso à elite do futebol paulista. A partida será disputada em Santo André, no tradicional Estádio Bruno José Daniel, palco de grandes jogos e com a torcida do time da casa incentivando sua equipe a seguir em frente.

Como Chegam os Times

Santo André : A equipe chega para este confronto após uma boa campanha na fase de grupos, com um desempenho sólido, mas sabe que o jogo das quartas será decisivo. O time do ABC paulista tem se mostrado forte em casa e promete ir com tudo para garantir sua vaga na semifinal.

: A equipe chega para este confronto após uma boa campanha na fase de grupos, com um desempenho sólido, mas sabe que o jogo das quartas será decisivo. O time do ABC paulista tem se mostrado forte em casa e promete ir com tudo para garantir sua vaga na semifinal. Primavera-SP: O time de Indaiatuba também vem de uma campanha consistente e está pronto para enfrentar o Santo André fora de casa. Embora a equipe não tenha sido uma das favoritas ao longo da competição, o Primavera-SP mostrou força e qualidade, e a vitória neste confronto pode ser um grande passo para conquistar o acesso à elite.

Números das Equipes no Campeonato Paulista Série A2 2025

Santo André : Finalizações (Média) : 0 Escanteios (Média) : 0 Cartões amarelos (Média) : 0,3 Expulsões : 0

: Primavera-SP : Finalizações (Média) : 0 Escanteios (Média) : 0 Cartões amarelos (Média) : 0,3 Expulsões : 0

:

Expectativas

Com os números equilibrados, tanto Santo André quanto Primavera-SP terão que estar atentos a cada detalhe, já que qualquer erro pode ser fatal. A expectativa é de um jogo de muita marcação, com as duas equipes buscando controlar o ritmo da partida e criar as melhores oportunidades de gol.

Fique ligado no pré-jogo, que será transmitido a partir das 15h00, para acompanhar tudo sobre a preparação das equipes, as últimas informações e as escalações oficiais antes do apito inicial.

Não perca a chance de acompanhar este duelo crucial pelas quartas de final do Campeonato Paulista Série A2! Quem será o classificado para a semifinal?

Paulistão A2

