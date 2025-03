Arena Sorocaba receberá dez seleções para a disputa da Copa América Feminina 2025 – Agência de Notícias

De 22 a 30 de março, dez seleções de alto nível técnico disputarão a Copa América Feminina 2025, o principal torneio de futsal feminino da América do Sul, na Arena Sorocaba. Os ingressos já podem ser adquiridos no link: https://www.totalticket.com.br/futsal.

Promovida pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), entidade máxima da modalidade no continente, e organizada pela TFW Marketing Esportivo, agência oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa América Feminina 2025 conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

O torneio reunirá as seleções do Brasil, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Equador, Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru. As três melhores vão disputar a primeira edição da Copa do Mundo, da FIFA, que será realizada nas Filipinas, em novembro deste ano.

A competição será disputada em dois grupos de cinco equipes cada. No Grupo A, estão Brasil, Venezuela, Paraguai, Bolívia e Equador. Já no Grupo B, Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru. As seleções se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos, de 22 a 27 de março. As duas melhores de cada chave avançarão para as Semifinais, que ocorrerão no dia 29 de março. Já a grande Final será no dia 30 de março.

A Arena Sorocaba está localizada na Rodovia Raposo Tavares, Km 106, s/nº, no Parque Reserva Fazenda Imperial. Mais informações podem ser obtidas no site da competição: https://copaamerica.com/pt/copa-america-futsal-femenina-2025.

Fase de Grupos

22 de março (sábado)

13h15 – Brasil x Bolívia

15h30 – Argentina x Chile

17h45 – Peru x Uruguai

20h – Equador x Paraguai

23 de março (domingo)

13h15 – Chile x Colômbia

15h30 – Peru x Argentina

17h45 – Bolívia x Venezuela

20h – Equador x Brasil

24 de março (segunda-feira)

13h15 – Chile x Peru

15h30 – Colômbia x Uruguai

17h45 – Bolívia x Equador

20h – Venezuela x Paraguai

26 de março (quarta-feira)

13h15 – Colômbia x Peru

15h30 – Uruguai x Argentina

17h45 – Venezuela x Equador

20h – Paraguai x Brasil

27 de março (quinta-feira)

13h15 – Uruguai x Chile

15h30 – Argentina x Colômbia

17h45 – Brasil x Venezuela

20h – Paraguai x Bolívia

Fase Final

29 de março (sábado) – Semifinais

30 de março (domingo) – Final