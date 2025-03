Agência Minas Gerais | Programa Ouvidoria Móvel realiza ações em diferentes locais de Belo Horizonte

A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) realizou mais uma ação do projeto Ouvidoria Móvel, de forma itinerante, por Belo Horizonte, nesta sexta-feira (14/3).

Foram oito pontos visitados pela equipe de analistas da Ouvidoria de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG para esclarecer as dúvidas dos cidadãos e servidores que não estão na Cidade Administrativa, divulgar os canais de atendimento da OGE/MG, além de registrar denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios sobre os serviços públicos estaduais.

A primeira parada do ônibus caracterizado da OGE/MG aconteceu no prédio do MG Transplantes da Rede Fhemig, no bairro Santa Efigênia. Na sequência, a equipe desembarcou na Fundação Clóvis Salgado (FCS), no Palácio das Artes.

De lá, o ônibus seguiu até a Fundação Hemominas, no bairro Funcionários. Para encerrar a viagem, foi a vez da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), no Centro, receber a equipe do órgão.

“Ao levar nossa equipe a diversas instituições públicas de Belo Horizonte, temos a oportunidade de ouvir os servidores, esclarecer dúvidas sobre o assédio moral e divulgar os canais da Ouvidoria-Geral do Estado. Essa iniciativa reforça nosso compromisso de promover ambientes de trabalho mais respeitosos, saudáveis e livres de qualquer forma de assédio”, destacou a ouvidora de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual da OGE/MG, Luciene Ribeiro.

A ação encerra a Semana de Prevenção e Combate ao Assédio Moral na Administração Pública, realizada em Minas pela OGE/MG em parceria com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), com a proposta de conscientização para um ambiente de trabalho saudável.

Ouvidoria Móvel

O programa Ouvidoria Móvel é uma ação da OGE/MG, que visa levar atendimento presencial ao cidadão mineiro. A ação é realizada em pontos estratégicos das cidades visitadas, como em praças públicas e eventos com grande fluxo de pessoas, e ocorrem com o ônibus caracterizado da OGE/MG, em estandes montados ou de forma itinerante.

Os cidadãos podem registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios pelos canais de atendimento da OGE/MG:

Bel, assistente virtual da OGE/MG – (31) 3915-2022 (Whatsapp)

Site: www.ouvidoriageral.mg. gov.br

Aplicativo: MGApp, Ouvidoria na palma da mão (disponível para Android e IOS)

Telefones: 162, Disque – Ouvidoria e 136, Disque – Saúde