Ação integrada do CSI e Polícia prende criminosos por furto

Operação conjunta da Polícia Civil de Guararema com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), da Prefeitura de São José dos Campos, prendeu duas pessoas nesta quinta-feira (13) após furtarem estepes de veículos no estacionamento de um shopping em São José.

A ocorrência teve início por volta das 14h50, quando o grupo de segurança de um shopping da cidade informou ao CSI que um homem havia furtado o estepe de um carro e fugido em um Voyage branco.

Imediatamente, os operadores do CSI registraram os dados e repassaram o alerta às equipes em patrulhamento.

Poucos minutos depois, as câmeras inteligentes do CSI identificaram o veículo acessando a rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. A informação foi compartilhada com as forças de segurança dos municípios vizinhos e a Polícia Civil de Guararema, que já investigava os suspeitos, conseguiu interceptar o carro.

Durante a abordagem, realizada pelos investigadores, foram encontrados quatro estepes no interior do automóvel.

Questionados, os dois homens confessaram o crime e foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Combate à criminalidade

A ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia para coibir crimes e proteger a população.

O CSI de São José dos Campos atua em parceria com as polícias para garantir mais segurança à cidade e aos municípios da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira).



