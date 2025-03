Ação de saúde em alusão ao Dia Mundial do Rim realiza 250 testes rápidos de creatinina

A Secretaria Municipal de Saúde e a Sociedade Paraibana de Nefrologia realizaram, na manhã deste sábado (15), um evento em alusão ao Dia Mundial do Rim, no Parque Solon de Lucena, com testagem gratuita para avaliar a função renal e rastrear a doença renal crônica. Foram ofertados 250 testes rápidos de creatinina, com resultado em apenas 30 segundos.

“Essa ação é em alusão ao Dia Mundial do Rim que foi dia 13 de março. Durante todo o mês, aproveitamos para conscientizar a população com relação à doença renal crônica. Essa ação é importante no sentido de educar, trazer conhecimento à população sobre a doença renal. Além disso, realizamos um teste de maneira inédita, que é o teste da creatinina. Em poucos segundos, quem se enquadra nos critérios realiza o exame de forma gratuita e, de imediato, a pessoa fica sabendo se tem doença renal”, explicou Laís Medeiros, diretora do Centro Municipal de Nefrologia.

Também foi feita verificação de pressão arterial e glicemia. “A hipertensão e o diabetes são as principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo. Então, é uma ação de conscientização e também de prevenção. Se atuarmos nesses fatores, no controle da pressão e da glicemia, sem dúvida vamos contribuir para a melhoria da saúde da população”, acrescentou.

O motorista Jorge de Paiva foi um dos que não perdeu a oportunidade de fazer o teste. “Vim logo saber do que se tratava e vim fazer o exame. É importante demais ter uma ação como essa, principalmente num sábado, porque quem trabalha a semana toda não tem tempo de fazer. Vou aproveitar e ver como está minha saúde”, revelou.

Para o aposentado Severino Inácio Dias, de 75 anos, foi uma surpresa contar com um exame tão importante, de forma gratuita, enquanto passava pela Lagoa. “Eu não tenho problema de saúde, mas estou aqui na fila para fazer o teste. É muito bom. O pessoal é muito atencioso”, constatou.

“Eu ouvi pelo rádio que a Prefeitura ia fazer essa ação hoje e vim porque é muito importante a gente se cuidar. Se for fazer um exame como esse na farmácia tem que pagar. Aqui vem direto e já resolve na hora, além de ser gratuito”, observou a aposentada Francisca Rodrigues Cunha, de 75 anos.

Agenda – No dia 23 de março, também em alusão ao Dia Mundial do Rim, será realizado um pedal, a partir das 5h30, em frente ao Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) com destino ao Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.