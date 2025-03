Ubatuba recebe carreta da mamografia na próxima semana – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na próxima terça-feira, 18, Ubatuba recebe a Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”, que ficará no município até dia até dia 29 de março. A unidade móvel ficará estacionada na Praça de Eventos da avenida Iperoig, oferecendo exames gratuitos para mulheres e realizando a prevenção do câncer de mama.

A Carreta vai ampliar o acesso à mamografia, priorizando o diagnóstico precoce e o encaminhamento rápido das pacientes que necessitarem de tratamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é atender cerca de 500 mulheres e zerar a fila de espera pelo exame no município.

Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h. As senhas serão distribuídas por demanda espontânea:

• 50 senhas diárias de segunda a sexta-feira;

• 25 senhas aos sábados.

Documentação necessária:

• Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos: pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG.

• Mulheres de 50 a 69 anos: apenas RG e Cartão SUS.

Após a realização do exame, a paciente recebe a imagem impressa na hora, acompanhada de um protocolo com senha para acessar o laudo final pelo site. Caso tenha dificuldades para imprimir o resultado, paciente pode procurar sua unidade de saúde de referência para obter assistência.

O câncer de mama é a principal causa de morte por tumores em mulheres no Brasil, sendo uma doença caracterizada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama. “O exame de mamografia é essencial para detectar precocemente a doença, aumentando as chances de tratamento eficaz e cura. Estamos com grande expectativa para a chegada da Carreta a Ubatuba”, afirmou a secretária adjunta de Saúde, Josiane Almeida.