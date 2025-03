Sine Municipal de Sorocaba oferece 159 vagas de emprego na sexta-feira (14) – Agência de Notícias

Posted on

Com o intuito de apresentar a cidade de Guaratinguetá para as instituições interessadas em investir nos municípios, um estande preparado pelas Secretarias de Indústria e Comércio e de Turismo será exposto com os principais atrativos da cidade no Conexidades 2023. O Conexidades é uma feira de publicidades realizado pela Multiplicidades, em parceria estratégica com a […]