seleção feminina é convocada para torneio Billie Jean King Cup

Cinco tenistas brasileiras foram convocadas nesta quinta-feira (13) para os qualifiers (fase eliminatória) da Billie Jean King Cup, o maior torneio de tênis feminino entre nações. Na lista do técnico Luiz Peniza estão Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo, Laura Pigossi (174ª no ranking mundial), Luiza Fullana (532ª), Luisa Stefani (32ª/duplas), e Ana Candiotto (375ª), esta última a única estreante no torneio.

O Brasil enfrentará fora de casa a República Tcheca e a Espanha, nos dias 10 e 11 de abril, respectivamente, em busca da classificação inédita às finais da Billie Jean King Cup.

The 2025 #BJKCup Qualifiers are SET 🔒 Which six group winners will join Italy and China at the Finals in Shenzhen? 👀 pic.twitter.com/DapVBd7oXa — Billie Jean King Cup (@BJKCup) January 23, 2025

Quase quatro meses se passaram desde que o Brasil avançou aos qualifiers, depois de derrotar a Argentina nos playoffs disputados em São Paulo. Na ocasião, o time nacional contava com a paulista Carolina Meligeni e Ingrid Martins.

“A convocação do Time Brasil traz uma combinação de experiência, com tenistas de excelente histórico nesta competição, junto a duas jogadoras jovens que buscam seu espaço [Luiza Fullana e Ana Candiotto] e demonstram um processo de renovação essencial para a nossa equipe”, pontuou Luiz Peniza.

O formato da competição passa por transição, buscando igualdade ao da Copa Davis, principal competição masculina entre países. Sendo assim, os 18 países participantes serão divididos em seis grupos, de três nações cada um. Cada duelo da fase de grupos terá três partidas: as duas primeiras de simples e a restante de duplas (esta última ocorrerá obrigatoriamente). Somente as primeiras colocadas em cada chave avançarão às finais (Final 8), programadas para novembro, em Shenzhen (China). A Itália, atual campeã, e anfitriã China já estão asseguradas na Final 8.