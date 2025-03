Sedurb divulga programação da Feira Móvel do Produtor para o mês de março

Quem passar pelo Ponto de Cem Réis, no Centro de João Pessoa, das 9 às 16h, poderá aproveitar mais uma edição da Feira Móvel do Produtor, que disponibiliza comidas típicas, produtos da agricultura familiar e artesanato. O projeto idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) também vai estar em outros locais durante o mês de março.

De acordo com o calendário divulgado, nos dias 18 e 25, os empreendedores estarão na Vila Olímpica Paraíba (Bairro dos Estados) e no Parque Parahyba I (Bessa), das 15 às 20h; e na Praça da Identidade da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), das 10h às 19h.

A iniciativa também estará, de 19 a 23, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Praia do Cabo Branco, das 14 às 20h. Já o Parque Parahyba II, no Bessa, recebe os comerciantes da Feira Móvel nos dias 20 e 27, das 15 às 20h.

Programação do mês de março:

Dias: 13, 14, 19, 20 e 21

Local: Ponto de Cem Réis (Centro)

Horário: 9h às 16h

Dias: 18 e 25

Local: UFPB – CE (Praça da Identidade) – Castelo Branco

Horário: 10h às 19h

Local: Vila Olímpica Paraíba – Bairro dos Estados

Horário: 15h às 20h

Local: Parque Parahyba I (Bessa)

Horário:15h às 20h

Dias: 19, 20, 21, 22 e 23

Local: Centro de Atendimento ao Turista (CAT) – Praia do Cabo Branco Horário: 14h às 20h

Dias: 20 e 27

Local: Parque Parahyba II (Bessa)

Horário: 15h às 20h