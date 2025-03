Secretaria Municipal de Saúde amplia vacinação contra a dengue até o dia 26 de março – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A vacina está disponível em todas as 239 unidades de Atenção Primária do município – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio ampliou o público-alvo da vacinação contra a dengue para adolescentes de 17 a 18 anos. A medida começa a valer na sexta-feira (14/03) e vai até o dia 26 de março (quarta-feira). O objetivo é aproveitar as 50 mil doses remanescentes entre o grupo prioritário, no momento. A vacina também segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos que ainda não se vacinaram.

Para receber a vacina, é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e, se disponível, a caderneta de vacinação. A SMS reforça que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde.

A vacinação está disponível em todas as 239 unidades de Atenção Primária da cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também fica aberto de domingo a domingo, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.