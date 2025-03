Roberta Miranda é a nova embaixadora da Secretaria da Mulher de Sorocaba – Agência de Notícias

A cantora Roberta Miranda aceitou, nesta quinta-feira (13), o convite do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) para se tornar embaixadora da Secretaria da Mulher de Sorocaba. A artista, que tem uma trajetória marcada pela defesa das mulheres, agora, também ajudará a ampliar as iniciativas desenvolvidas no município de Sorocaba para outras regiões do Brasil.

Nos últimos anos, Sorocaba se destacou com políticas públicas voltadas à proteção e ao acolhimento das mulheres, como o aplicativo de medida protetiva, a ampliação da frota de viaturas da Patrulha Maria da Penha e a lei do auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica. Como embaixadora, Roberta Miranda terá um papel central na divulgação dessas ações e na conscientização sobre a importância da luta pelos direitos das mulheres.

“O trabalho que realizamos em Sorocaba na defesa das mulheres, graças a Deus, tem sido uma referência. Com a experiência e o engajamento da Roberta Miranda, poderemos ampliar esse alcance e ajudar ainda mais pessoas. Estamos muito felizes em tê-la conosco”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

“Estou muito feliz por receber esse convite do prefeito Rodrigo Manga para ser a embaixadora da Secretaria da Mulher na cidade de Sorocaba. É uma missão e uma responsabilidade que irei honrar com muito orgulho, afinal, sou uma defensora da mulher e sempre levantei a bandeira em defesa das mulheres e dos nossos direitos! Temos visto tantos casos de feminicídio, mulheres sendo agredidas e até mesmo sendo desvalorizadas no mercado de trabalho. Por tudo isso, como figura pública, me sinto na obrigação de lutar pelos nossos direitos. Muito obrigada, prefeito, pelo convite”, comentou a sertaneja, que está completando 40 anos de carreira em 2025.