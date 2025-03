Projeto de cinema solidário leva jovens de comunidades para assistir ao filme ‘Ainda Estou Aqui’ – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Jovens com idades entre 15 e 29 anos tiveram a oportunidade de assistir ao filme. Foto: Divulgação/JUVRio

A fim de fomentar cultura e entretenimento para jovens de baixa renda, foi realizada na quarta-feira (12/02) a segunda edição do projeto solidário do VillageMall, em parceria com a Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio). Ao todo, 53 moradores da Mangueira, Cosmos, Barreira do Vasco e São Carlos, com idades entre 15 e 29 anos, tiveram a oportunidade de assistir ao primeiro longa-metragem brasileiro a ser premiado com uma estatueta do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional, a obra ‘Ainda Estou Aqui’.

Eduarda Motta dos Santos, de 21 anos, possui uma formação em audiovisual pela JUVRio e aprendeu sobre a história do cinema, linguagem visual e técnicas de edição. Ela falou sobre a experiência e a necessidade de valorizar a arte nacional.

– Eu queria muito trabalhar por trás das câmeras, com edição ou até mesmo na operação desses equipamentos. Amei ver o resultado disso no filme, que superou as minhas expectativas. A atuação da Fernanda Torres me fez sentir um pouco do desespero, da dor e da agonia daquela família -, destacou a jovem moradora da Barreira do Vasco.

O Cinema Solidário acontece desde 2023 e, até o final deste ano, estão programados mais nove encontros. O ingresso, lanche e transporte são fornecidos pelo shopping. Para participar, é preciso ser aluno dos cursos oferecidos pela Secretaria da Juventude Carioca, parceira do projeto em 2025.