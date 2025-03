Programa “Melhor em Casa” Não Realiza Visitas Aleatórias – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa à população que o programa “Melhor em Casa” não realiza visitas de porta em porta. Recentemente, foram registradas denúncias sobre pessoas se passando por funcionários da Secretaria da Saúde para tentar entrar em residências.

Na última terça-feira, 11, relatos indicaram a presença desses indivíduos no bairro Parque do Sol. Nesta quinta-feira, 13, houve registros da mesma ação no bairro Pedregulho, na Rua José Casário Ribeiro.

•Importante saber:

– A equipe do programa “Melhor em Casa” sempre está identificada com crachá.

– Utiliza veículos oficiais da Prefeitura.

– Atende apenas pacientes acamados ou com problemas graves de saúde, previamente cadastrados.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com a Secretaria da Saúde no telefone 3123-2900.

Antes de permitir a entrada de qualquer pessoa em sua residência.