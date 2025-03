Primeira roda de conversa Panc do ano será nesta sexta

Lucas Brito





As rodas de conversa sobre Panc (Plantas Alimentícias Não Convencionais) retornam nesta sexta-feira (14), às 9h, no Cefe (Centro de Formação do Educador).

O evento, promovido pela Prefeitura de São José dos Campos, incentiva a alimentação saudável de forma orgânica e sustentável, resgatando o cultivo e consumo dessas plantas.

Com encontros mensais, a atividade destaca uma Panc específica a cada edição, abordando seu valor nutricional, formas de consumo e cultivo. Os participantes têm a oportunidade de degustar a planta in natura ou em preparações culinárias e receber mudas para cultivo.

Para abrir o calendário de 2025, a folha da beterraba (Beta vulgaris L.) será o tema principal. Embora pouco consumida, essa parte da planta é altamente nutritiva, rica em ferro, cálcio e antioxidantes que auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares e câncer.

As Panc são hortaliças rústicas que crescem facilmente em pequenos espaços, sem necessidade de agrotóxicos. Antigamente comuns na alimentação familiar, muitas caíram em desuso com a modernização da indústria e da agricultura. Resgatar esse hábito valoriza a cultura regional, amplia o acesso a alimentos saudáveis e fortalece a segurança alimentar da população.

A atividade é aberta a toda a comunidade e especialmente voltada para funcionários das UBSs envolvidos no projeto de Hortas Comunitárias, além de usuários do SUS. O evento é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Urbanismo e Sustentabilidade.

Mais informações e receitas estão disponíveis no site da Prefeitura.



