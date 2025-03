Prefeitura e CIEE convocam 40 estagiários – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), realiza a 2ª convocação com cerca de 40 candidatos inscritos e aprovados no processo seletivo público de estagiários, conforme edital nº 03/2024.

Os candidatos convocados deverão comparecer à Diretoria de Recursos Humanos, no Paço Municipal, situado na Av. Dona Maria Alves, nº 865 – Centro, entre os dias 18 e 21 de março de 2025, para entrega de documentos. O atendimento será realizado nos seguintes horários: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h.

Os candidatos convocados para estágio nos seguintes níveis e áreas deverão comparecer conforme as orientações acima:

Nível Superior:

Administração;

Jornalismo;

Serviço Social;

Engenharia Civil;

Arquitetura e Urbanismo;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Lista PCD);

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Lista Ampla Concorrência);

Engenharia da Computação (Lista Ampla Concorrência);

Ciência da Computação (Lista Ampla Concorrência);

Ciências Contábeis (Lista Ampla Concorrência).

Nível Técnico:

Técnico em Administração (Vagas disponíveis);

Técnico em Contabilidade.

De acordo com o Decreto Municipal nº 5.696/2013, a jornada básica dos estagiários dos cursos de nível superior será de 06 (seis) horas diárias, com uma ajuda mensal (Bolsa ensino) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Caso o candidato classificado não compareça na data e horário estabelecidos, será convocado o próximo candidato da lista de classificação.