Parque Tecnológico de Sorocaba é sede de simpósio sobre a recomposição de aprendizagens e indicadores educacionais – Agência de Notícias

“A recomposição das aprendizagens e os indicadores educacionais” foi o tema de um simpósio promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Sedu), em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba e o Instituto Alicerce, realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), na manhã desta sexta-feira (14). O encontro, que contou com a participação do secretário municipal de Educação, Clayton Lustosa, da dirigente regional de Ensino de Sorocaba, Rossenilda Gomes, e da presidente do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, Parê Gutierrez, reuniu cerca de 300 pessoas, entre dirigentes e secretários de educação, diretores e equipes pedagógicas das redes municipais e estaduais de ensino de Sorocaba e de outras cidades da Região Metropolitana (RMS).

O evento teve como foco a melhoria dos índices educacionais da educação básica, por meio da estratégia de recomposição das aprendizagens, segundo destacou a dirigente regional de ensino de Sorocaba, Rossenilda Gomes. “Além disso, o evento serviu como um importante encontro para buscamos refletir sobre a importância da integração entre as ações das redes estaduais e municipais, visando a elevação da qualidade do ensino e como essa melhoria pode ser evidenciada por meio dos resultados desses índices”, ressaltou.

O secretário da Educação de Sorocaba, Clayton Lustosa, também destacou a importância do evento, que, na sua avaliação, é o início de uma ampla discussão em conjunto envolvendo toda a região metropolitana, assim como Estado e União, no sentido de buscar a melhoria dos índices educacionais da educação básica, criando novas estratégias para a recomposição das aprendizagens. “O objetivo é fortalecer o regime de colaboração entre Estado e os municípios, para ampliar a qualidade social da educação, reafirmar o compromisso com a inclusão e construir políticas que impactem positivamente a vida dos nossos estudantes”, ressaltou. “É um momento de encontro de lideranças em favor da educação. Queremos identificar onde estão as defasagens da educação e agir. É preciso um trabalho compartilhado, de forma que a gente avance, cada vez mais, nos aspectos qualitativos”, completou a presidente do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, Parê Gutierrez.

Um grupo de estudantes da E. E. “Jorge Madureira” se apresentou ao público presente destacando um programa voltado ao acolhimento de alunos e de seus pais na unidade escolar.

Durante o simpósio houve uma palestra com o professor Mozart Ramos, do Instituto de Estudos Avançados – Cátedra USP de Ribeirão Preto. Mozart foi pró-reitor acadêmico e reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de ter atuado como secretário de Educação de Pernambuco, como presidente-executivo do Movimento “Todos pela Educação” e como diretor do Instituto Ayrton Senna (IAS).

Em sua abordagem, o especialista destacou, por exemplo, a necessidade de uma política de formação continuada do docente, articulando teoria e prática, uma vez que a qualidade técnica do professor é o fator intraescolar mais importante na melhoria da aprendizagem escolar. “É preciso mudar a prática docente e aumentar o engajamento do aluno”, defendeu. Além disso, destacou a necessidade da formação de lideranças escolares, contribuindo para a eficácia da gestão escolar, o que ele avalia como o segundo fator mais importante.

Na sequência, foi a vez do gestor público e especialista em educação, Antônio Neto, que já ocupou o cargo de secretário estadual de educação do Rio de Janeiro e que atualmente representa o Instituto Alicerce, organização sem fins lucrativos voltada à recuperação da aprendizagem e ao desenvolvimento socioemocional dos estudantes. “Desde 2019, o Instituto Alicerce tem se dedicado à redução da defasagem educacional com uma metodologia exclusiva e especializada, focada em leitura, escrita e matemática, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). “Nossos programas são projetados não apenas para reforçar o desempenho acadêmico, mas também desenvolver habilidades de vida e competências socioemocionais essenciais. Alinhados com a BNCC, oferecemos uma abordagem educativa abrangente que inclui suporte escolar, desenvolvimento profissional e enriquecimento cultural”, explicou.

Todos esses temas foram apresentados durante o simpósio, ampliando as reflexões, debates e estimulando todos os envolvidos na busca compartilhada de soluções para a melhoria contínua da qualidade de ensino em nossa região.