Oportunidades de negócio durante obra de fábrica em Inocência atraem cerca de 200 fornecedores

Mais novo polo de celulose de Mato Grosso do Sul, a cidade de Inocência conta hoje com 3.800 trabalhadores atuando diretamente no Projeto Sucuriú, da Arauco. Com um investimento de US$ 4,6 bilhões, a megafábrica irá gerar 14 mil empregos na região durante o período de construção e, ao ser concluída, irá produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose.

No entanto, há escassez de mão de obra em diversos setores, desde serviços básicos de limpeza, alimentação e moradia até transporte. Para atrair fornecedores e atender à demanda do empreendimento o município sediou nesta quinta-feira (13), o evento Supplier Day.

Promovido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovaçã), em parceria com a Valmet, empresa responsável pela construção da fábrica de celulose, o evento contou com a participação de representantes da Arauco, da Fiems e do Sebrae/MS.

Esta edição ampliou a iniciativa realizada no dia 11 em Campo Grande, que reuniu mais de 150 participantes. Em Inocência, o público foi ainda maior, com mais de 200 pessoas, incluindo 150 empresas previamente inscritas e 60 participantes espontâneos. Empresários de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos, como Goiás, São Paulo, Minas Gerais e até do Piauí, marcaram presença no encontro para conhecer as demandas do projeto.

Representando o secretário Jaime Verruck, o assessor de Logística da Semadesc, Lúcio Lagemann, ministrou a palestra “Características da Celulose em MS”, na qual apresentou os dados da cadeia produtiva do setor, as oportunidades de negócios e a previsão de investimentos bilionários.

“A importância desse evento é incluir pequenas e médias empresas na cadeia produtiva, o que vai transformar a economia regional com os investimentos da Arauco. A Indústria Valmet, responsável pela construção da unidade, demonstra sensibilidade ao integrar o comércio local e incentivar os pequenos e médios negócios. A Semadesc está aqui para apoiar essas empresas, pois são elas que geram a maior parte dos investimentos e, principalmente, dos empregos, que são fundamentais para o crescimento do Mato Grosso do Sul”, destacou Lagemann.

O assessor também ressaltou os impactos econômicos do Projeto Sucuriú, que beneficiará pelo menos nove municípios da região leste do estado. “Nosso objetivo é fortalecer os negócios em toda a cadeia produtiva, sempre com um olhar estratégico para o futuro”, acrescentou.

A dimensão da indústria em Inocência foi destacada pelo gerente de Comunicação da Arauco Brasil, Diego Marques. Segundo ele, o Projeto Sucuriú reflete o compromisso da empresa com um crescimento sustentável e integrado.

“Conforme avançamos na construção da fábrica, reforçamos nosso propósito de gerar oportunidades que vão além da cadeia produtiva direta, impulsionando o desenvolvimento regional e fortalecendo pequenos e médios negócios. Nosso posicionamento de marca — ‘Grandeza que abraça o futuro’ — traduz essa visão de unir progresso industrial à valorização das comunidades locais. Seguimos investindo no encadeamento produtivo para ampliar conexões estratégicas”, afirmou.

O gerente de suprimentos (Supply Chain) da Valmet, Rogério Meirelles, esclareceu o perfil de fornecedores buscados pela empresa neste momento. “Estamos em busca de fornecedores de pequeno e médio porte para serviços de construção e montagem, bem como fornecimento de serviços técnicos especializados, como tornearia, caldeiraria e acearia. Além disso, precisamos de prestadores para serviços gerais, como alimentação, combustível e mecânica”, explicou.

A Valmet deve iniciar as obras da planta industrial ainda neste semestre. “Precisamos estar alinhados com a Arauco para que possamos iniciar os trabalhos assim que a terraplenagem for concluída. Por isso, eventos como este são fundamentais para conectar fornecedores e estruturar a cadeia de suprimentos antecipadamente”, pontuou.

Durante o evento, foram apresentadas também as exigências administrativas, as diretrizes de ESG e os protocolos de segurança que devem ser seguidos pelos fornecedores e prestadores de serviço. Além disso, o encontro proporcionou um amplo networking entre os participantes.

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, exaltou a parceria entre Semadesc, Arauco, Valmet e a Prefeitura de Inocência. “O evento foi um sucesso e demonstra a força da colaboração entre empresas e governo para fortalecer os pequenos negócios”, ressaltou.

Entre os participantes, o empresário Lucas Tonet, do setor de alimentação em Jaraguari, celebrou a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto. “Foi um evento muito produtivo, nos permitiu ampliar nossos conhecimentos, conhecer novas empresas e entender melhor o impacto do investimento da Arauco em Inocência”, afirmou.

Entusiasmado, ele revelou a possibilidade de expandir seus negócios para a cidade. “Tenho uma empresa de alimentação em Jaraguari, mas estou avaliando a possibilidade de investir aqui. Quem sabe, no futuro, possamos trazer algo da nossa área para Inocência”, concluiu.

Rosana Siqueira, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc