Liverpool x Newcastle ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (16/03)

EFL Cup

Final da EFL Cup: Liverpool x Newcastle United – 16/03/2025

No próximo dia 16 de março, o estádio de Wembley será palco de uma final histórica da EFL Cup, onde Liverpool e Newcastle United se enfrentarão na busca pelo tão sonhado título. A partida promete ser emocionante, com o Liverpool tentando defender seu título conquistado no ano passado e o Newcastle tentando acabar com um jejum de 70 anos sem conquistar um troféu importante.

A Caminho da Vitória

O Liverpool chega à final com um elenco forte, apesar de algumas ausências significativas. O técnico Arne Slot confirmou que Trent Alexander-Arnold, um dos pilares da equipe, ficará de fora devido a uma lesão no jogo contra o PSG, pela Liga dos Campeões. Além disso, o time terá que lidar com a ausência de Joe Gomez e Conor Bradley, ambos com lesões musculares. Por outro lado, a presença de Ibrahima Konaté, que deve se recuperar a tempo, oferece um alívio para a defesa.

Já o Newcastle chega à decisão com um elenco também desfalcado, com Lewis Hall e Sven Botman fora devido a lesões no pé e joelho, respectivamente. Além disso, Anthony Gordon, que estava se destacando, foi suspenso após incidente na derrota para o Brighton na FA Cup. No entanto, a equipe de Eddie Howe mostrou garra ao vencer o West Ham por 1-0 na última rodada da Premier League, o que dá moral ao time.

Expectativas para a Partida

O Liverpool, tradicional vencedor da competição, com 10 títulos da EFL Cup, está decidido a manter sua hegemonia. A equipe de Slot tem uma campanha sólida na temporada, com destaque para o excelente desempenho de Mohamed Salah e Cody Gakpo, que devem ser os principais responsáveis pela criação ofensiva. Além disso, a defesa, liderada por Virgil van Dijk, buscará neutralizar os ataques de um Newcastle que, apesar das ausências, tem se mostrado competitivo.

O Newcastle, por sua vez, tentará interromper sua longa seca de títulos, sendo a última conquista importante em 1955, quando venceu a FA Cup. A equipe de Howe, com jogadores como Bruno Guimarães e Alexander Isak, tem se mostrado resiliente, mas enfrentará um Liverpool motivado, que busca mais um título.

Palpite para a Partida

Embora o Newcastle tenha potencial para surpreender, o favoritismo do Liverpool é claro, especialmente considerando o histórico recente na competição. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com a vitória do Liverpool por 2-1, que deverá conquistar mais um título da EFL Cup, mantendo sua posição de força no futebol inglês.

Escalações Prováveis:

Liverpool: Kelleher; Quansah, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Gakpo

Newcastle United: Dubravka; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes

A decisão está marcada para o dia 16 de março, e promete ser um grande espetáculo no futebol inglês.

Onde assistir: ESPN, ESPN+