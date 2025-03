Leclerc lidera segundo treino livre; McLaren surpreende, Bortoleto vai mal

O primeiro dia de atividades no GP da Austrália, que abre a temporada 2025 da Fórmula 1 , terminou com Charles Leclerc ( Ferrari ) liderando o segundo treino livre. O monegasco cravou 1m16s439, superando Oscar Piastri (McLaren) e Lando Norris (McLaren), que completaram o top 3.

A sessão foi marcada por uma intensa disputa entre Ferrari e McLaren, com Leclerc assumindo a ponta e mantendo vantagem sobre seus rivais. Lewis Hamilton (Ferrari) ficou em quinto, enquanto Max Verstappen (RBR) terminou apenas em sétimo. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) ficou em 18º.

A McLaren demonstrou um forte ritmo, com Piastri e Norris brigando pela liderança em boa parte do treino. Já a Ferrari, além de Leclerc no topo, teve Hamilton competitivo no início, mas sem conseguir melhorar nos minutos finais.

Confira os tempos do segundo treino livre: