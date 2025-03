Inscrições para o Preparatório Municipal de Nova Iguaçu começam na próxima segunda-feira (17)

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre na próxima segunda-feira (17) as inscrições para o Preparatório Municipal de Nova Iguaçu. O projeto tem como objetivo preparar os alunos para o ingresso nos ensinos Superior, Médio Técnico e Médio Militar. As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de março, por meio de um formulário online.

Ao todo, serão disponibilizadas 160 vagas, sendo 80 para o curso de pré-vestibular e 80 para o pré-técnico. O objetivo do curso é complementar a educação básica oferecida pela rede pública e proporcionar uma formação qualificada para os alunos que desejam seguir diferentes modalidades de ensino e carreiras. O resultado com a confirmação das candidaturas será divulgado no dia 31 de março. As aulas terão início em abril e ocorrerão aos sábados, das 7h30 às 17h, na Escola Municipal Monteiro Lobato.

“O Preparatório Nova Iguaçu é uma oportunidade oferecida pela Prefeitura para o aperfeiçoamento e qualificação de ensino fundamental nos anos finais e ensino médio. É um caminho que abre portas para o futuro”, destacou Maria Virgínia Andrade Rocha, secretária municipal de Educação.

O preparatório é voltado para estudantes ou ex-estudantes de escolas públicas, bolsistas em instituições privadas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os interessados devem comprovar sua condição por meio do CadÚnico ou declaração de composição familiar. Os documentos necessários para inscrição são: RG (frente e verso), CPF, comprovante de residência, declaração escolar ou certificado de conclusão e comprovante de vulnerabilidade. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://shre.ink/MV4T.