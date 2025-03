Grupo do projeto SOS Jovem faz visita guiada ao Zoológico Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Na manhã da última quarta-feira (12), um grupo de adolescentes do projeto SOS Jovem fez uma visita guiada especial ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, localizado na Vila Hortência.

A atividade de Educação Ambiental, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), teve como objetivo explicar aos jovens como é o funcionamento de um zoológico para além do que normalmente os visitantes têm acesso.

Inaugurado em 1968, o Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” possui cerca de mil animais de, aproximadamente, 250 espécies e, além do lazer oferecido ao público, desempenha um importante trabalho de conservação de espécies, pesquisa, bem-estar animal e educação ambiental, que são as cinco funções de um zoológico moderno.

A equipe educativa do Zoo apresentou aos adolescentes os recintos de alguns animais, tais como o tamanduá-bandeira e o elefante asiático. Eles também tiveram a oportunidade de interagir com alguns materiais biológicos associados a esses animais.

Com isso, puderam entender que os zoológicos atuais vão muito além do que simples espaços de lazer, desempenhando um importante papel para a conservação de espécies e, acima de tudo, zelando pelo bem-estar dos animais que vivem sob seus cuidados.

O projeto SOS Jovem é realizado pela entidade Serviço de Obras Sociais (SOS), que é conveniada à Prefeitura de Sorocaba. A iniciativa atende adolescentes em acompanhamento socioeducativo encaminhados pela Vara da Infância e Juventude, a fim de receberem orientação, acolhimento, encaminhamentos e novas possibilidades de acesso.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.