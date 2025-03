GCM detém mulher que invadiu casa da mãe e a ameaçou em busca de dinheiro – Agência de Notícias

Posted on

Segunda-feira (23) foi o dia de encerramento do Concurso de “Olho no Óleo”, ação complementar do Programa de Educação Ambiental realizado em parceria com o Grupo Praia Parque, Estrela do Formoso e com o apoio da SANESUL. No total, as escolas recolheram 1.763,6 litros de óleo de cozinha. O objetivo do concurso é o trabalho […]