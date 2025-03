Exposição no Museu de Zoologia mostra importância do Jardim Botânico e do Zoológico para a conservação da biodiversidade

Os visitantes do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” poderão conferir, na próxima semana, de terça a sábado (18 a 22), a exposição “Plantas e animais: a importância dos Jardins Botânicos e Zoológicos”, no Museu de Zoologia. A ação de Educação Ambiental ocorrerá de terça a sexta-feira, das 9h às 11h45, e no sábado, das 9h às 12h45.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade, que ocorre dentro da programação de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” (15 de março), tem como objetivo mostrar ao público o importante papel que o Jardim Botânico e o Zoológico Municipal desempenham para a conservação da biodiversidade e para a educação ambiental na cidade.

A relação entre as plantas e os animais desempenha um importante papel para a manutenção do equilíbrio da natureza. Tanto os jardins botânicos quanto os zoológicos são instituições fundamentais para conservação ex situ (ou seja, fora do ambiente natural) das espécies de plantas e de animais, respectivamente.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” possui cerca de 70 mil metros quadrados e está localizado no Jardim Dois Corações, em área de proteção permanente composta por uma vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Seu principal objetivo é proteger e preservar as espécies locais e regionais da flora, além de servir para lazer, atividades culturais, pesquisas acadêmicas e educação ambiental.

O Zoológico de Sorocaba foi inaugurado em 1968, no bairro Vila Hortência, e possui cerca de mil animais de, aproximadamente, 250 espécies. Além do lazer oferecido ao público, desempenha um importante trabalho de conservação de espécies, pesquisa, bem-estar animal e educação ambiental, que são as cinco funções de um zoológico moderno. Seu Museu de Zoologia, por sua vez, foi inaugurado em 1988 e conta com um acervo de cerca de 1 mil peças biológicas (crânios, ossos, penas, peles, entre outras), pequenos animais conservados em álcool e os famosos animais taxidemizados (“empalhados”).

Para a visita ao Museu de Zoologia não há necessidade de inscrição, bastando estar presente no dia, horário e local. Será permitida a entrada de 20 pessoas por vez e a participação será por ordem de chegada. A duração da visita é de cerca de 20 minutos.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.