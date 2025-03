Escola no Jardim Uirá recebe certificação 5.0

Paula Pessoa





Secretaria de Educação e Cidadania

*Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

A rede municipal de São José dos Campos agora possui mais uma escola 5.0 certificada: a Emefi Profª Maria Augusta Moreira da Costa!

Em cerimônia realizada na própria unidade, que fica no bairro Jardim Uirá, região sudeste da cidade, a celebração reuniu alunos, equipe escolar e autoridades no local.

Com a ampliação, a escola que antes atendia somente as turmas de anos iniciais (1º ao 5º ano), passará também a atender turmas de anos finais (6º ao 9º ano). As primeiras salas de anos finais já estão tendo aula, com a expansão gradual das turmas até o último ano do Ensino Fundamental em 2027.

O ambiente escolar, que atende 810 alunos, foi completamente revitalizado com a certificação, a escola agora conta com Sala Google, Sala Maker, Sala de Leitura, Laboratório de Ciências, Sala de Artes, Sala de Artes Corporais e salas para Educação Especial e Programa Recupera.

Além da tecnologia e infraestrutura, os investimentos também beneficiam os estudantes com diferentes atividades que priorizam as habilidades e competências socioemocionais, com novas ferramentas e materiais pedagógicos, projetos e muito mais.

Clima de empolgação

Atendendo aos pedidos da comunidade escolar, a expansão vai beneficiar muitas famílias da região, os estudantes demonstraram estar entusiasmados com as novidades.



Giovanna ficou orgulhosa da escola que foi toda modernizada | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Giovanna Emilly Castro de Lima tem 12 anos e estuda na unidade desde o 1º ano, ela ficou aliviada com a chegada das mudanças. “Eu sempre gostei dessa escola e nunca quis me afastar, meus pais também gostaram porque não vão precisar me trocar de escola”, afirmou.

Para Ítalo Miguel de Jesus Batista, de 7 anos, que está no 2º ano, pode cursar o Ensino Fundamental inteiro em uma escola revitalizada é de se animar bastante. “A escola ficou mais bonita e maior, me sinto feliz aqui”, disse o estudante.



As novidades beneficiam centenas de alunos, como Italo de 7 anos | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Transformação digital

Por meio do programa Educação 5.0 da rede de ensino municipal, a educação pública se atualiza e acompanha o desenvolvimento da sociedade, com as tecnologias e novidades que preparam a nova geração para o futuro.

Lançado pela Prefeitura em 2021, o programa visa consolidar a transformação digital na rede de ensino municipal com um novo modelo educacional, em que a escola passa a dispor de ferramentas tecnológicas para aprimorar o ensino, além de ambientes mais dinâmicos, colaborativos e de interação.

O programa já foi implantado em 33 unidades da rede municipal de ensino, que são:

• Emefi Alda de Souza Araújo (Jardim Mesquita)

• Emefi Luiza Guratti (Setville)

• Emefi Maria Antonieta Payar (Residencial Pinheirinho dos Palmares)

• Emefi Emmanuel dos Santos (Residencial Frei Galvão)

• Emefi Palmyra Sant’Anna (Vila Industrial)

• Emefi Terezinha Araújo (Jardim Santa Hermínia)

• Emefi Leonor Pereira Nunes Galvão (Vila Industrial)

• Emefi Martha Abib Castanho (Jardim Satélite)

• Emefi Profª Therezinha do Menino Jesus do Nascimento (Dom Pedro I)

• Emefi Profº Álvaro Gonçalves (Campo dos Alemães)

• Emefi Profª Vera Babo de Oliveira (Altos de Santana)

• Emefi Profª Maria Ofélia Veneziani Pedrosa (Jardim Pôr do Sol)

• Emefi Profª Lúcia Pereira (Jd. Santo Onofre)

• Emefi Profª Otacília Madureira de Moura (Vila Nova Conceição)

• Emefi Mercedes Rachid Edwards (São Francisco Xavier)

• Emefi Doutor Possidônio José de Freitas (Galo Branco)

• Emefi Profª Homera da Silva Braga (Morumbi)

• Emefi Prof. Moacyr Benedicto de Souza (Campo dos Alemães)

• Emefi Profª Dosulina Chenque Chaves de Andrade (Altos de Santana)

• Emefi Profº Antônio Palma Sobrinho (Parque Nova Esperança)

• Emefi Profª Ana Berling Macedo (Alto da Ponte)

• Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida (Jardim Cerejeiras)

• Emefi Profª Sebastiana Cobra (Jardim das Indústrias)

• Emefi Profª Mariana Teixeira Cornélio (Jardim Telespark)

• Emefi Profª Elizabete de Paula Honorato (Jardim Mariana)

• Emefi Profª Áurea Cantinho Rodrigues (Jardim Oswaldo Cruz)

• Emefi Profª Ruth Nunes da Trindade (Parque Interlagos)

• Emefi Prof° Waldemar Ramos (Vista Verde)

• Emefi Profª Ildete Mendonça Barbosa (Residencial União)

• Emefi Profª Elza Regina Ferreira Bevilacqua (Jardim Estoril)

• Emefi Profª Rosa Tomita (Jardim São José II)

• Emefi Profª Sônia Maria Pereira da Silva (Parque Novo Horizonte

•Emefi Profª Maria Augusta Moreira da Costa (Jardim Uirá)



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania