Crianças do programa Morar Carioca do Aço participam de visita à Reserva Biológica do Tinguá – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A iniciativa faz parte da campanha “Eu Quero Ver o Aço Limpo”. Foto: Divulgação/SMCG

Quarenta crianças e adolescentes de 12 a 16 anos do programa Morar Carioca do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste, participam, neste sábado (15/03), de uma visita à Estação de Educação Socioambiental (Eesa) do Tinguá, na Reserva Biológica do Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), faz parte da campanha “Eu Quero Ver o Aço Limpo”, que desde fevereiro vem mobilizando a comunidade para a preservação ambiental e a valorização dos espaços públicos.

Durante a visita, os jovens participarão de uma programação interativa, que inclui exposições sobre a história do Sistema Acari e da Reserva Biológica do Tinguá, réplicas de animais da região, painéis sonoros com sons da fauna, jogos de memória, além de um percurso de trilha ecológica de um quilômetro até a captação de água do Macuco.

– Essa visita proporciona uma experiência enriquecedora, permitindo que as crianças do Morar Carioca do Aço conheçam a importância da conservação ambiental de forma lúdica e educativa. A campanha “Eu Quero Ver o Aço Limpo” reforça nosso compromisso de envolver a comunidade na preservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida de todos –, destacou o secretário municipal de Coordenação Governamental, Edson Menezes.

A campanha “Eu Quero Ver o Aço Limpo” busca conscientizar os moradores sobre a importância do descarte adequado do lixo e da manutenção dos espaços públicos, especialmente durante o período chuvoso, prevenindo enchentes e a proliferação de pragas. Além do acompanhamento das obras do Morar Carioca do Aço, a secretaria também realiza um trabalho socioeducativo para fortalecer a autonomia das famílias beneficiadas.

– Durante o passeio, as crianças e os adolescentes vão participar de uma experiência interativa e educativa, conectando os visitantes à história do Sistema Acari e promovendo a valorização da Reserva Biológica do Tinguá, um importante remanescente da Mata Atlântica. A gente acredita que aliar educação com laazer é um excelente recurso para atrair a atenção dos mais jovens para a importância de cuidar do lugar onde vivem –, afirmou a coordenadora social da SMCG, Cristiane Alves.

O programa Morar Carioca do Aço já entregou 96 unidades habitacionais para 100 famílias e, em breve, disponibilizará outras 200 unidades completamente mobiliadas. No total, estão previstas 704 unidades residenciais, distribuídas em 44 blocos de apartamentos. O projeto também inclui obras de reurbanização e implantação de serviços públicos em uma área de 195 mil metros quadrados, promovendo melhorias significativas na qualidade de vida da população local.