CRAS Centro realiza evento sobre Lei Maria da Penha – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social em parceria com o projeto Namaskar, promoveu na última quinta-feira, 13, um evento voltado para a reflexão e o empoderamento das mulheres, com foco na Lei Maria da Penha e nos diferentes tipos de violência contra a mulher. A palestra, que teve como objetivo informar e orientar o público feminino sobre seus direitos, foi ministrada pela delegada titular Dra. Ana Carolina. O encontro também contou com a participação das advogadas Dra. Aline Marçal, Dra. Mariana Coelho, Dra. Marília Cunha e Dra. Carla Luna, que trouxeram contribuições para o debate.

O evento foi especialmente planejado em celebração ao mês da mulher e teve como tema a importância da conscientização sobre as questões de violência doméstica, além de destacar os recursos legais disponíveis para proteger as vítimas. Durante a palestra, foram discutidos diversos aspectos da Lei Maria da Penha, que visa garantir a segurança e os direitos das mulheres em situação de violência, e como as mulheres podem buscar apoio e justiça em casos de agressão. Além disso, foi enfatizada a importância da solidariedade feminina e do apoio mútuo na luta pela igualdade e pelos direitos das mulheres.