Controlador geral de João Pessoa realiza palestra no seminário ‘Ouvidoria e Justiça: Vozes que Transformam’

13/03/2025 |

20:00 |

O controlador geral de João Pessoa, Diego Fabrício, palestrou, na tarde desta quinta-feira (13), sobre Controle Interno e Ouvidoria durante o seminário ‘Ouvidoria e Justiça: Vozes que Transformam’, no auditório da PBTur, no bairro Tambaú, na Capital. O encontro reuniu mais de 150 ouvidores de todo Estado e instituições públicas e privadas.

“A Ouvidoria contribui para o controle interno assegurando que irregularidades sejam reprovadas e tratadas adequadamente. Além disso, a Ouvidoria é crucial para uma comunicação eficaz dentro da organização, promovendo uma cultura de transparência e responsabilidade. Precisamos buscar por uma promoção de justiça diária dentro das instituições. Trabalhamos para fazer uma gestão pública eficiente e ser o elo entre a população e o serviço público”, destacou Diego Fabrício.

O evento foi promovido pela Ouvidoria-Geral do Estado da Paraíba, Controladoria-Geral da União, Ouvidoria do Tribunal de Justiça da Paraíba e Fórum Paraibano de Ouvidorias Públicas e Privadas.

A desembargadora Maria de Fátima Maranhão, ouvidora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), também foi uma das palestrantes do encontro. “Falar sobre Ouvidoria é compreender a importância do ouvir. Do seu papel fundamental em ajudar os anseios da sociedade unindo seus interesses ao serviço público e instituições”, disse. A magistrada palestrou sobre os ‘Desafios e perspectivas das Ouvidorias do Poder Judiciário no contexto atual’.

O objetivo do encontro foi celebrar o Dia Nacional do Ouvidor, que acontecerá no próximo domingo (16), promovendo reflexões sobre o papel das ouvidorias na gestão pública e no fortalecimento da cidadania, destacando boas práticas e desafios enfrentados pelos profissionais da área.