Chapecoense x Avaí ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (15/03)

A partida entre Chapecoense x Avaí acontece HOJE (15/03) as 16h30 hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Chapecoense x Avaí: Onde Assistir e Detalhes do 1º Jogo da Final do Catarinense 2025

Chapecoense x Avaí se enfrentam neste sábado (15) pelo primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense 2025. A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília) no estádio Josué Annoni, em Xanxerê, onde a Chape tem mandado seus jogos nesta temporada.

Chapecoense Busca o 8º Título Estadual

O Verdão do Oeste tenta aproveitar o fator casa para largar na frente na disputa pelo título. A última conquista do clube no estadual aconteceu em 2020, e agora a equipe almeja levantar o troféu pela oitava vez.

Avaí Quer Reafirmar sua Hegemonia

Já o Avaí, maior campeão catarinense ao lado do Figueirense com 18 títulos, busca o triunfo para se isolar na liderança do ranking de campeões. O último título do Leão da Ilha foi em 2021, antes da recente hegemonia do Criciúma.

Onde Assistir Chapecoense x Avaí Ao Vivo

O jogo será transmitido ao vivo pela NSC TV, emissora afiliada à Globo em Santa Catarina, a partir das 16h30.

Prováveis Escalações

Chapecoense:

João Paulo; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Jiménez, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Avaí:

César Augusto; Jonathan Costa, Pedrão, Eduardo Brock e Quaresma; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Alef Manga e Hygor.

Técnico: Enderson Moreira

Detalhes do Jogo e Próxima Partida

A grande final será decidida em dois jogos. O confronto de volta será disputado no próximo sábado (22), às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Quem será o grande campeão catarinense de 2025? Acompanhe a decisão!

Onde assistir o campeonato Catarinense