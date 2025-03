Bristol x Norwich ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (14/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Bristol x Norwich acontece hoje, HOJE (14) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Bristol x Norwich City: Prévia, Prognóstico e Escalações – Championship 2024/25

Na luta por uma vaga nos playoffs da Championship, Bristol City e Norwich City se enfrentam nesta sexta-feira (14) às 17h (horário de Brasília), no Robins High Performance Centre. O duelo é crucial para as duas equipes, que ainda sonham em disputar a Premier League na próxima temporada.

Situação das equipes

O Bristol City ocupa a sétima posição na tabela, com 54 pontos, e está a apenas dois do G6, grupo que garante vaga nos playoffs. Com uma boa sequência recente, os Robins venceram sete jogos, empataram seis e perderam apenas dois nas últimas rodadas, mostrando evolução na reta final do campeonato.

Já o Norwich City vive uma situação mais complicada. O time está na 11ª posição, com 49 pontos, e precisa reagir rapidamente para encostar no pelotão da frente. A equipe de Johannes Thorup venceu apenas um dos últimos sete jogos, registrando quatro empates e duas derrotas.

Retrospecto

O histórico recente entre as equipes favorece o Norwich. Nos últimos 16 confrontos, os Canários venceram a maioria, enquanto o Bristol City conseguiu apenas duas vitórias nesse período.

Notícias das equipes

O Bristol City terá desfalques importantes para o duelo. Ayman Benarous e Luke McNally sofreram lesões no ligamento cruzado e não jogam mais nesta temporada. Josh Campbell-Slowey e Ross McCrorie também são baixas.

Já o Norwich City chega com uma longa lista de lesionados, incluindo Angus Gunn, Ben Chrisene, Gabriel Forsyth, George Long, Lewis Dobbin, Liam Gibbs, Marcelino Nunez e Matej Jurasek. Por outro lado, Joshua Sargent vive ótima fase e deve ser o destaque ofensivo, ao lado de Borja Sainz e Ante Crnac.

Prováveis escalações

✅ Bristol City: O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Williams, Knight; Sykes, Hirakawa, Twine, Roberts; Armstrong.

✅ Norwich City: Reyes; Fisher, Duffy, Cordoba, Doyle; Wright, McLean, Slimane; Crnac, Sargent, Sainz.

Prognóstico e palpite

Apesar da boa fase do Bristol City, o Norwich tem se saído melhor nos confrontos diretos e conta com um ataque perigoso. A tendência é um jogo equilibrado, mas os visitantes podem surpreender.

Palpite: Bristol City 1-3 Norwich City.

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

