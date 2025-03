Athletico-PR derrota o Guarany de Bagé e avança na Copa do Brasil

Contado com uma grande atuação do atacante Luiz Fernando, o Athletico-PR se garantiu na terceira fase da Copa do Brasil após derrotar o Guarany de Bagé por 3 a 1, nesta quinta-feira (13), em Curitiba.

O Furacão abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, quando o argentino Bruno Zapelli cruzou para Luiz Fernando, que marcou de cabeça. Um pouco antes do intervalo a equipe paranaense ampliou com outro gol do camisa 19, após receber passe de Velasco.

O Guarany de Bagé chegou a descontar aos 13 minutos da etapa final, graças a uma finalização da intermediária de Marllon que desviou em Yan Phillipe. Porém, aos 27 Luiz Fernando voltou a brilhar para dar números finais ao confronto.