ASSISTIR Las Palmas x Alavés AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (17/03)

A partida entre Las Palmas x Alavés acontece HOJE (14), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios.

veja também

Prévia: Las Palmas x Alavés – Prognóstico, Notícias e Escalações

Na sexta-feira (14), Las Palmas e Alavés se enfrentam em um confronto direto crucial na luta contra o rebaixamento na La Liga. O jogo será realizado no Estádio de Gran Canaria, às 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes estão na zona de perigo e precisam urgentemente dos três pontos para aumentar suas chances de permanência na elite do futebol espanhol.

Momento das Equipes

Las Palmas

O Las Palmas vive um momento complicado na temporada. A equipe não vence desde antes da pausa de inverno e sofreu oito derrotas nos últimos 10 jogos. No último confronto, perdeu por 1 a 0 para o Real Betis, acumulando 15 derrotas em 27 partidas. Com 24 pontos, o time ocupa a 19ª colocação, dois pontos atrás do próprio Alavés e três do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leganés.

Como mandante, o Las Palmas não tem um desempenho sólido, somando apenas 13 pontos em 13 partidas. Para sair dessa situação, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias rapidamente.

Alavés

O Alavés também vive um cenário complicado, mas chega motivado após vencer o Villarreal por 1 a 0, mesmo jogando com dois jogadores a menos. Essa vitória importante deixou o time com 26 pontos na 18ª posição, apenas um ponto atrás do Leganés, que está fora da zona de rebaixamento.

Os comandados de Eduardo Coudet tentam repetir a vitória sobre o Las Palmas no primeiro turno, quando venceram por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes na La Liga, o Alavés levou a melhor em três, incluindo uma goleada de 4 a 0 no Estádio Gran Canaria em 2018.

Desfalques e Prováveis Escalações

Las Palmas

O time terá o retorno de Alberto Moleiro e Scott McKenna, que cumpriram suspensão na última rodada. No entanto, Viti Rozada e Dario Essugo estarão suspensos, enquanto Benito Ramírez, Mika Mármol e Kirian Rodríguez seguem fora por lesão.

Provável escalação do Las Palmas:

Cillessen; Park, Suárez, McKenna, Muñoz; Sandro, Bajcetic, Campaña, Moleiro; Januzaj; F. Silva.

Alavés

O Alavés terá problemas para escalar a equipe, já que Moussa Diarra, Antonio Blanco e Antonio Sivera estão suspensos. Além disso, Tomas Conechny, Carlos Benavídez, Jesús Owono e Hugo Novoa estão lesionados.

Provável escalação do Alavés:

Rodríguez; Tenaglia, Abqar, Mouriño, M. Sánchez; Cabanes, Guevara, Jordán, Aleñá; K. García, Martín.

Prognóstico e Palpite

Este será um jogo de grande tensão na parte de baixo da tabela, com duas equipes que lutam desesperadamente por pontos. O Alavés chega mais confiante após vencer o Villarreal, mas terá vários desfalques importantes. O Las Palmas, jogando em casa, tentará aproveitar esse fator para voltar a vencer.

Palpite: Las Palmas 1-1 Alavés.

A expectativa é de um jogo equilibrado, onde ambas as equipes podem marcar, mas sem um favorito claro para sair com a vitória.

Fique ligado para mais análises e prognósticos da La Liga!

Onde Assistir:

A partida será transmitida no Brasil por meio de canais especializados em futebol europeu, como ESPN e plataformas de streaming que cobrem a La Liga.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites